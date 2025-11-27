Aluno negro é amarrado em simulação de tronco e vídeo de atividade gera revolta na Bahia

Um vídeo divulgado pelo Correio 24 Horas nesta quarta-feira (24) desencadeou forte indignação nas redes sociais ao mostrar um aluno negro amarrado a um tronco durante uma atividade escolar alusiva ao Dia da Consciência Negra. As imagens foram gravadas no Colégio Adventista de Alagoinhas, no interior da Bahia, e rapidamente viralizaram antes de serem apagadas pela instituição.

O registro mostra a criança com roupas rasgadas, imobilizada em um poste revestido de papel que simulava um tronco de castigo. Ao lado dele, um aluno branco aparece segurando um chicote e usando um chapéu, em uma representação que remete diretamente ao período da escravidão. A encenação foi realizada em ambiente escolar e, inicialmente, divulgada pela própria instituição em suas redes oficiais.

A postagem, que deixou de estar disponível horas depois, provocou reações de internautas, educadores e ativistas do movimento negro. Para muitos deles, a atividade reforçou estereótipos raciais, expôs uma criança a uma situação humilhante e evidenciou a falta de preparo pedagógico para tratar de temas sensíveis ligados à história da população negra.

Especialistas em educação e diversidade alertaram que atividades sobre Consciência Negra precisam ser conduzidas de forma cuidadosa, com abordagem crítica e sem colocar crianças — sobretudo negras — em posições que remetam à violência histórica da escravidão. Para eles, práticas como essa, mesmo quando bem-intencionadas, podem reproduzir traumas e desigualdades.

O Colégio Adventista, até o momento, não se manifestou publicamente sobre o caso, nem explicou por que a atividade foi estruturada dessa maneira ou por que o vídeo foi removido das redes sociais após a repercussão negativa. A ausência de posicionamento oficial tem ampliado a cobrança por esclarecimentos de pais, responsáveis e da comunidade local.

O episódio ocorre em um contexto em que escolas de todo o país buscam desenvolver ações para marcar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. No entanto, entidades e especialistas vêm reforçando que práticas pedagógicas devem evitar a reprodução de cenas de submissão ou violência, privilegiando abordagens que valorizem a cultura, a resistência e as contribuições do povo negro para a formação do Brasil.