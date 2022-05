André de Paula deve anunciar apoio a Marília Arraes para governadora na próxima semana

Apoie o 247

247 - O deputado André de Paula (PSD), pré-candidato ao Senado por Pernambuco, deverá anunciar apoio à candidatura de Marília Arraes (SD) a governadora.

O deputado rompeu com a Frente Popular, que tem Danilo Cabral (PSB) como candidato a governador depois de ficar sem espaço para manter sua candidatura ao Senado na chapa apoiada pelo PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ele vai estar com o/a candidato/a que vota com Lula", disse ao Diário de Pernambuco uma fonte próxima ao parlamentar que também destacou ser "zero" as chances de negociações com a Frente Popular. A adesão de André de Paula a Marilia Arraes deve ser feita na próxima semana, em entrevista coletiva.

Nesta semana, a candidatura de Marília Arraes recebeu o apoio oficial do PROS, durante ato em Brasília.

