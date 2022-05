PSD sinaliza chance de aliança com Marília Arraes em Pernambuco

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal André de Paula (PSD) anunciou nesta terça-feira (3) que não desistirá da corrida pelo Senado em Pernambuco mesmo após a Frente Popular sinalizar que a vaga será ocupada pelo PT. O parlamentar sinalizou que deve compor com a pré-candidata ao governo Marília Arraes (SD). O relato dele foi publicado pelo jornal Diario de Pernambuco.

"Eu acho que tá na hora de ter governadora, senadora, deputada. Eu sou muito suspeito porque eu acho que de fato temos que avançar na ocupação dos espaços de poder pelas mulheres em todas as áreas. Se nós tivermos próximo disso acontecer, eu lhe garanto que isso é algo importante", afirmou em coletiva de imprensa na sede regional do PSD, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife (PE).

Nos próximos dias André de Paula pode ser anunciado como o candidato ao Senado pela chapa de Marília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro fator que pode fazer André de Paula sair da Frente Popular é o apoio recebido do PP. O deputado federal Eduardo da Fonte (PP) anunciou durante a entrevista coletiva que o Progressistas apoiará a candidatura de André em Pernambuco. Como consequência, PSD e PP podem anunciar a qualquer momento a saída das alianças encabeçadas pelo PSB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula

O ex-presidente Lula reforçou, na última sexta-feira (29), que apoiará o deputado federal Danilo Cabral (PSB) como candidato ao governo de Pernambuco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (3), Marília compareceu ao evento em que o Solidariedade declarou apoio ao petista. Apesar de Lula apoiar outro nome, a deputada demonstrou vem tentando afinar propostas com o ex-presidente e sugeriu a criação do programa Chapéu de Palha Brasil, que seria voltado para trabalhadores do campo e também das cidades, inclusive empreendedores de médio e pequeno porte.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE