Arthur Lira anuncia pré-candidatura ao Senado por Alagoas

247 - O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) anunciou nesta quarta-feira (11) sua pré-candidatura ao Senado Federal. A movimentação marca o início formal de sua articulação eleitoral para 2026, com previsão de que um evento em março oficialize seu nome na disputa.

Lira comunicou a decisão por meio de nota enviada à imprensa. No texto, o parlamentar reforçou que pretende manter como prioridade a defesa dos municípios alagoanos e a busca por mais investimentos para o estado.

No comunicado, Arthur Lira afirmou que a candidatura terá como foco ampliar recursos e garantir ações estruturantes em diferentes regiões de Alagoas. “Alagoas precisa crescer. Nosso compromisso é garantir mais recursos, mais obras estruturantes e mais oportunidades para todas as regiões”, declarou.

Atualmente no quarto mandato como deputado federal, Lira presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025, período em que acumulou protagonismo nas articulações políticas do Congresso Nacional. Mesmo após deixar a presidência da Casa, seguiu com influência no Legislativo e permaneceu em evidência em 2025 como um dos principais articuladores internos.

Lira também atuou como relator do projeto que prevê a isenção do imposto de renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil, tema que ganhou grande repercussão no debate econômico e político nacional.