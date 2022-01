Ataques de Ciro a Lula e ao 247 ampliam crise entre PT e PDT no Ceará

Apoie o 247

247 - A cúpula do PT no Ceará tem manifestado incômodo com os ataques desferidos por Ciro Gomes (PDT) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao Brasil 247 durante o lançamento de sua da sua pré-candidatura à Presidência da República na semana passada. De acordo com o jornal O Povo, a reação da legenda representa um “teste de resistência” para a aliança estadual entre os dois partidos.

No domingo (23), a deputada federal Luizianne Lins, o deputado federal José Airton e o deputado estadual Elmano de Freitas, assinaram uma nota de repúdio contra os ataques feitos pelo pedetista. O deputado José Guimarães, que defende a aliança entre o PT e o PDT, não assinou o documento.

O ex-deputado Mário Mamede, coordenador do Núcleo Américo Barreira do PT de Fortaleza, destacou que os atritos com o PDT não estão restritos às questões locais. Segundo ele, Ciro Gomes vem agredindo o PT “há muito tempo” e também "não sabe fazer um trabalho de construção partidária".

"É a quarta campanha dele e não passa dos 12%. Ele não consegue o intento messiânico dele. Ele tem um hiper ego que é maior do que ele, então ele tenta se colocar como um cara de centro-esquerda, primeiro negando o PT e escolhe como alvo o Lula. Toda a movimentação dele foi completamente errada, porque a dimensão humana do político e do ser humano Lula é muito maior do que a pequenez do Ciro", afirmou Mamede.

