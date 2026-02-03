Auditoria do DenaSUS apura suspeitas de superfaturamento em repasses para hospital ligado à vice-governadora de PE

247 - O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS) iniciou nesta quarta-feira (3) uma operação para apurar uma denúncia de possível superfaturamento no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A ação busca verificar a regularidade dos recursos públicos repassados à unidade por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o site Vero Notícias, os auditores identificaram um aumento considerado abrupto nos repasses destinados ao hospital, que teriam passado de cerca de R$ 500 mil anuais para aproximadamente R$ 60 milhões entre os anos de 2023 e 2025.

Auditoria federal investiga repasses do SUS

A investigação teve origem em uma denúncia apresentada pelo deputado estadual Rodrigo Farias (PSB). A partir do relato, o DenaSUS mobilizou uma equipe técnica para examinar contratos, serviços prestados e a compatibilidade entre os valores recebidos e os atendimentos efetivamente realizados pela unidade hospitalar. O hospital tem como um de seus sócios o empresário Jorge Branco Neto, marido da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Aumento expressivo de recursos chama atenção de auditores

Durante a fiscalização, os auditores analisam documentos e confrontam informações da Secretaria Estadual de Saúde com os dados apresentados pelo hospital. O objetivo é verificar se os serviços declarados correspondem aos recursos recebidos ao longo do período investigado.

A auditoria do DenaSUS está prevista para seguir até a próxima sexta-feira (6). Ao final dos trabalhos, será elaborado um relatório técnico com as conclusões da auditoria, que será encaminhado ao governo de Pernambuco para as providências cabíveis, conforme os resultados da apuração.