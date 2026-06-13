Avião anunciado para transporte de pacientes serviu a agendas de Raquel Lyra

247 - Um avião adquirido pelo Governo de Pernambuco para reforçar o atendimento aeromédico no estado foi utilizado em deslocamentos da governadora Raquel Lyra (PSD) para compromissos oficiais e agendas políticas. Segundo a Folha de São Paulo, documentos apontam o uso da aeronave em viagens realizadas pela chefe do Executivo estadual desde dezembro de 2025.

O modelo King Air 260, de matrícula PS-GEP, foi comprado por R$ 64,3 milhões com recursos da Secretaria de Defesa Social (SDS) e entregue ao governo pernambucano em dezembro do ano passado. Quando apresentou a aeronave, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) destacou sua importância para ampliar a capacidade de atendimento aeromédico em Pernambuco.

Aeronave foi adaptada para transporte da governadora

Segundo documentos obtidos pela reportagem, poucos dias após a entrega do avião houve a retirada temporária dos equipamentos médicos para adequação ao chamado "transporte VIP", modalidade destinada ao deslocamento de autoridades.

Em 16 de dezembro, Raquel Lyra embarcou para Brasília, onde participou de uma agenda institucional com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), relacionada à Parceria Público-Privada para recuperação do Metrô do Recife. Na mesma viagem, também se reuniu com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e participou de outros compromissos políticos.

Dois dias depois, a governadora esteve em São Paulo para acompanhar o leilão da concessão dos serviços de saneamento básico. Em seguida, retornou a Brasília para um encontro com prefeitos pernambucanos.

Missões de saúde foram realizadas por empresa privada

Enquanto a aeronave estadual estava sendo utilizada para o transporte da governadora, operações de saúde precisaram ser executadas por uma empresa privada.

Dados do Portal da Transparência mostram que a Easy Táxi Aéreo foi contratada para realizar uma remoção de paciente e uma operação de captação de órgãos para transplante. Os serviços custaram aproximadamente R$ 101 mil aos cofres públicos.

Questionado pela reportagem, o Governo de Pernambuco afirmou que a retirada dos equipamentos médicos ocorreu de forma temporária e que os itens foram reinstalados após o término das viagens.

Atendimento aeromédico foi destaque na entrega do avião

A compra da aeronave previa uma configuração multimissão. O edital estabelecia que o equipamento poderia ser utilizado para transporte de autoridades, deslocamento de equipes de segurança pública, missões de defesa civil, transporte de órgãos e atendimento de pacientes.

Além disso, o termo de referência exigia a instalação de um kit aeromédico avaliado em quase R$ 400 mil.

Quando anunciou a chegada do King Air 260, o Grupamento Tático Aéreo ressaltou justamente a ampliação da capacidade de atendimento médico aéreo.

"Com estrutura adequada para o transporte aeromédico, o avião garante mais agilidade no tempo de resposta e mais segurança para pacientes e equipes, fortalecendo o atendimento em missões que não podem esperar", afirmou o órgão em publicação nas redes sociais.

Em vídeo divulgado pelo GTA, o comissário Emmanuel Oliveira de Figueiredo destacou a finalidade da aeronave.

"É uma King Air 260, adquirida pelo governo do estado para ampliarmos o atendimento aeromédico dentro do estado e fora dele. (...) Antes, a gente operava com uma aeronave de menor categoria, mas tinha algumas restrições devido à performance da aeronave."

Novos deslocamentos ocorreram em 2026

A reportagem também identificou registros de utilização da aeronave em maio deste ano. O histórico de voos coincide com compromissos de Raquel Lyra em Brasília, incluindo participação na Marcha dos Prefeitos e em encontros com parlamentares e aliados políticos do PSD.

No mesmo período, a governadora realizou agendas de entrega de obras e anúncios de investimentos em municípios do sertão pernambucano. Registros mostram deslocamentos da aeronave entre o Recife e aeroportos localizados na região.

Governo diz que uso seguiu critérios legais

Em nota, o Governo de Pernambuco afirmou que todas as aeronaves da frota estadual são utilizadas exclusivamente em missões institucionais de interesse público.

Segundo a administração estadual, os deslocamentos da governadora ocorrem majoritariamente em voos comerciais e seguem critérios técnicos, operacionais e legais estabelecidos pelos órgãos competentes.

O Executivo informou ainda que, desde o início da atual gestão, foram realizados 158 trechos aéreos, gerando economia estimada em R$ 880 mil. De acordo com o governo, 45 desses deslocamentos ocorreram em aeronaves oficiais para cumprimento de agendas institucionais, sem prejuízo às operações de saúde e segurança pública, uma vez que outras aeronaves permaneceram disponíveis para atender essas demandas.