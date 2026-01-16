Bandidos invadem clube de tiro, furtam 50 armas de fogo e mais de 3 mil munições

247 - Criminosos invadiram um clube de tiro no município de Esperança, no Agreste da Paraíba, furtaram cerca de 50 armas de fogo. O grupo também levou cerca de 3 mil munições e vários coletes balísticos.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de 14 de janeiro, mas foi divulgado nesta sexta-feira (16). A corporação informou que entre as armas de fogo levadas estão fuzis e carabinas, consideradas armas de fogo de grosso calibre. Ninguém foi preso.

Ainda não é possível saber como ocorreu a invasão no clube de tiro, que também funcionava como uma loja de armamento. Investigadores abriram um inquérito com o objetivo de chegar aos possíveis responsáveis.