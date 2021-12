Bolsonaro descarta visitar a Bahia, cujas enchentes atingem 470 mil pessoas, e inventa presença de Rogério Marinho no estado

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro, que passa férias em Santa Catarina enquanto a região Sul da Bahia sofre com enchentes que já mataram 20 pessoas e atinge mais de 450 mil pessoas, disse nesta segunda-feira (27) o governo federal está com dois ministros na Bahia.

“Estamos com problemas em vários municípios da Bahia. Mandamos dois ministros lá, o João Roma (Cidadania) e o Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional). Isso começou no final de novembro, se agravou antes do Natal e agora depois do Natal deu uma nova agravada. Vários ministérios trabalhando lá. É minimizar o sofrimento", afirmou Bolsonaro em entrevista às emissoras CNN Brasil e SBT, após chegar a São Francisco do Sul, onde passará o réveillon.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho chega à Bahia nesta terça-feira (28). Bolsonaro não pretende ir à Bahia neste momento.

Citou apenas, sem dar maiores explicações, ajuda oferecida pelo governo federal à região, como a liberação de R$ 20 milhões até o momento e a edição de uma Medida Provisória (MP) a ser publicada em janeiro. "Devemos, no início do ano que vem, assinar uma medida provisória com crédito suplementar de R$ 2 bilhões para atender o pessoal. E vamos fazer o que for possível por nossos irmãos da Bahia”, afirmou.

Segundo informações do Broadcast Político, entre 2020 e 2021 o governo reduziu em 43% a verba destinada à Defesa Civil.

