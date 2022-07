Bolsonaro visita igrejas evangélicas no Maranhão sem Michelle, que segue a religião

Apoie o 247

ICL

247 - Cumprindo agenda de visitas a igrejas evangélicas no Maranhão, Jair Bolsonaro (PL) está desacompanhado de sua esposa, Michelle, que, apesar de seguir a religião, optou por não viajar. A informação é do portal Metrópoles.

Michelle tem adotado uma postura de manter certa distância da campanha política do marido. Mesmo tendo se filiado ao PL recentemente, a primeira-dama se recusa a gravar peças publicitárias, por exemplo.

Como justificativa para a ausência da esposa na atual viagem, Bolsonaro alegou que "quando as viagens ultrapassam dois dias, ela costuma não viajar."

O atual chefe do Executivo tem alta rejeição entre as mulheres brasileiras. Na tentativa de reverter esta imagem, participou do encontro de mulheres evangélicas "38º Congresso de Estadual das Missionárias e Dirigentes de Círculo de Oração da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão" nesta quinta-feira (14).

