Braskem fecha acordo com Alagoas prevendo pagamento de R$ 1,2 bi por danos geológicos

247 - A Braskem informou que fechou acordo com o estado de Alagoas relacionado ao evento geológico ocorrido na região, prevendo pagamento total de R$ 1,2 bilhão, segundo fato relevante divulgado pela companhia na noite de segunda-feira (10).

Desse montante, a companhia informou que R$ 139 milhões já foram pagos e que já havia provisionado R$ 467 milhões em exercícios anteriores para indenização de danos patrimoniais ao estado de Alagoas.

“O saldo a ser pago pela Braskem deverá ser quitado em 10 parcelas anuais variáveis corrigidas, principalmente após 2030, considerando a capacidade de pagamento da Companhia”, diz o documento.

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas pediu indenização de R$ 4 bilhões pelo acidente geológico que provocou o afundamento do solo em bairros da capital alagoana. O desastre foi causado pela extração de sal-gema desenvolvida pela companhia na região.