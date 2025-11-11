TV 247 logo
      Braskem fecha acordo com Alagoas prevendo pagamento de R$ 1,2 bi por danos geológicos

      A Defensoria Pública do Estado de Alagoas pediu indenização de R$ 4 bilhões

      Maceió (AL) - 17/12/2023 - Casas nas proximidades da mina n°18 da mineradora Braskem na lagoa de Mundaú, interditadas com os avisos da prefeitura de Maceió e Defesa Civil (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

      247 - A Braskem informou que fechou acordo com o estado de Alagoas relacionado ao evento geológico ocorrido na região, prevendo pagamento total de R$ 1,2 bilhão, segundo fato relevante divulgado pela companhia na noite de segunda-feira (10). 

      Desse montante, a companhia informou que R$ 139 milhões já foram pagos e que já havia provisionado R$ 467 milhões em exercícios anteriores para indenização de danos patrimoniais ao estado de Alagoas.

      “O saldo a ser pago pela Braskem deverá ser quitado em 10 parcelas anuais variáveis corrigidas, principalmente após 2030, considerando a capacidade de pagamento da Companhia”, diz o documento.

      A Defensoria Pública do Estado de Alagoas pediu indenização de R$ 4 bilhões pelo acidente geológico que provocou o afundamento do solo em bairros da capital alagoana. O desastre foi causado pela extração de sal-gema desenvolvida pela companhia na região.

