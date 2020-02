Camilo Santana diz que PMs amotinados serão punidos: “não podemos ceder”

“Os governos sempre anistiam essa classe, o que é um erro. Eles (policiais) fazem isso porque acham que depois não vai dar em nada”, reagiu com firmeza o governador do Ceará edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), reagiu com firmeza ao motim promovido por um grupo de policiais militares insatisfeitos com a proposta de reajuste salário. Encapuzados, eles têm tomado viaturas da corporação e intimidado a população.

“Se a anistia acontecesse aqui, seria um grande prejuízo para o Brasil. Os governos sempre anistiam essa classe, o que é um erro. É um erro do país. Eles (policiais) fazem isso porque acham que depois não vai dar em nada. Mas a minha decisão é inegociável. Todos estão sendo identificados e serão punidos com o rigor da lei. Estamos firmes. Não podemos ceder. Vamos dialogar com quem? Com bandido não dá”, afirmou em entrevista ao jornalista Gerson Camarotti.

O governo do Ceará afastou 168 policiais militares que participam da paralisação no estado. O afastamento por 120 dias e a abertura de processos disciplinares foram divulgados no Diário Oficial do Estado. O número de assassinatos já chega a quase 90 com a greve da PM.