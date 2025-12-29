Ciro Gomes confirma candidatura para o governo do Ceará

247 - O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) informou nesta segunda-feira (29) que será candidato a governador do Ceará em 2026. O ex-presidenciável comunicou a decisão ao deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) em reunião no escritório do parlamentar em Fortaleza.

"A gente tem o que é mais importante: a raça, a coragem, o talento e a inteligência do povo cearense, que está com medo”, afirmou Ciro. “A violência impune, a desmoralização das autoridades pelas facções, as filas na saúde, uma corrupção sem precedentes na história do Ceará. A gente precisa dar cada um de nós o que puder para ajudar o nosso povo a achar o caminho de mudança".

O ex-ministro deixou o PDT após dez anos e voltou ao PSDB, sigla pela qual foi governador em 1990. Ciro tenta formar uma frente de oposição contra o PT, incluindo o deputado federal André Fernandes (CE), atual presidente do PL no Ceará.