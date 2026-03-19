Coordenador da FUP rebate alegações de ACM Neto sobre alta do combustível: “ou é desinformado, ou é piadista”

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, rebateu, em vídeo publicado em suas redes sociais, as declarações de ACM Neto (União) sobre o aumento dos combustíveis na Bahia. O ex-prefeito de Salvador havia afirmado que a alta nos preços impacta diretamente o custo de vida no estado e responsabilizou o governo estadual do Partido dos Trabalhadores pelo cenário.

Em resposta, Bacelar criticou a postura de ACM Neto, afirmando: “Agora é cada um, rapaz. Ou é desinformado, ou é piadista. Nunca participou de nenhum ato contra a privatização da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), em Mataripe.” O dirigente ainda destacou que o ex-prefeito também esteve ausente de audiências públicas sobre o tema: “Nunca participou da audiência pública que realizamos contra a privatização da nossa refinaria, nem fez qualquer declaração contrária a esse processo.”

Privatização e política de preços

Bacelar afirmou que os preços dos combustíveis na Bahia estão ligados ao modelo adotado após a privatização da unidade. “A refinaria que hoje é operada pela Acelen trabalha com o famoso PPI, preço de paridade de importação. Subiu o petróleo, aumentou o combustível. Subiu o dólar, aumentou o combustível”, declarou.

O dirigente também associou o cenário a decisões tomadas no período em que a refinaria foi vendida. “Então, aqui o povo baiano está sofrendo, porque quem você apoia hoje, inclusive o filho do ex-presidente da República, que vendeu a refinaria”, afirmou. Bacelar criticou ainda a responsabilização do governo estadual pela alta dos preços. “E agora você vem dizer que está caro por culpa do PT?”, disse.

Ao final da manifestação, o coordenador da FUP lançou um desafio ao ex-prefeito, cobrando posicionamento sobre a reversão das privatizações no setor. “Então, não venha com piada, não venha com mentira, não venha com desinformação e fake news para o povo da Bahia. Desafio, vai fazer a defesa da reestatização da Rlam, da BR Distribuidora e da Liquigás?”, declarou.