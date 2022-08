Datafolha: ACM Neto lidera corrida ao governo da Bahia com 54%; Jerônimo, do PT, tem 16%

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) é o líder em intenções de voto para o governo da Bahia, com 54%, aponta nova pesquisa Datafolha desta quarta-feira (24). Em segundo lugar, está o candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, ex-secretário apoiado pelo governador Rui Costa (PT) e pelo ex-presidente Lula (PT), com 16%. Ambos os casos se enquadram na pesquisa estimulada.

O candidato apoiado por Jair Bolsonaro (PL), João Roma, ex-ministro da Cidadania, soma 8% das intenções de voto. Giovani Damico (PCB) e Marcelo Millet (PCO) têm 1%, enquanto Kleber Rosa (PSOL) não pontuou.

Considerando apenas votos válidos, ACM Neto tem 67% - o que lhe daria a vitória no primeiro turno - contra 20% de Jerônimo, 9% de Roma, 2% de Damico e 1% de Millet.

10% dos eleitores votarão em branco ou nulo, enquanto outros 10% ainda afirmam estar indecisos quanto à escolha para governador do estado.

Senado

Na corrida da Bahia para o Senado, o candidato à reeleição Otto Alencar (PSD) lidera com 32% das intenções de voto. Em sequência, estão a médica Raíssa Soares (PL) com 10%, o deputado federal Cacá Leão (PP) com 7%, Cícero Araújo (PCO) com 6%, Tâmara Azevedo (PSOL) com 4%, e Marcelo Barreto 'Luz para Todos' (PMN) com a mesma pontuação.

Para o Senado, 21% dos eleitores afirmam que votarão branco ou nulo e 16% estão indecisos.

O levantamento Datafolha foi encomendado pela rádio Metrópole, da Bahia, tendo sido realizado de segunda (22) a quarta-feira (24), entrevistando 1.008 eleitores, com registro BA-01548/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

