Deyvid Bacelar lança Comitê Brasil Soberano em Salvador

247 - O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP), Deyvid Bacelar, lança neste sábado (13), às 9h, em Salvador, o Comitê Brasil Soberano. O evento será realizado no Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE 2004), no bairro do Jardim Armação, e marca o início de uma articulação voltada à defesa de setores considerados estratégicos para o desenvolvimento da Bahia e do Brasil.

A iniciativa surge como resposta a processos recentes de privatização e ao enfraquecimento de áreas consideradas fundamentais para o interesse público, reunindo movimentos sociais, entidades sindicais e lideranças políticas comprometidas com uma agenda desenvolvimentista.

Lançamento em Salvador marca início da articulação

“A riqueza do Brasil é do Brasil, e é por isso que não abrimos mão da soberania nem do nosso futuro. Já vimos recentemente o que aconteceu, quando setores estratégicos foram não somente ameaçados, mas totalmente desmontados, a exemplo da Petrobras Distribuidora, que foi privatizada, ou da Refinaria Landulpho Alves, que foi vendida para o Grupo Mubadala, dos Emirados Árabes, pela metade do seu valor”, afirmou Bacelar.

Membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do governo Lula e pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o dirigente sindical ressaltou a necessidade de organização coletiva diante de iniciativas que impactam diretamente o desenvolvimento regional e nacional. “Quando querem entregar o que pertence ao povo ou desmontar estruturas fundamentais para o desenvolvimento da Bahia e do país, é nossa responsabilidade organizar a defesa coletiva”, frisou.

Críticas ao desmonte de setores estratégicos

De acordo com Bacelar, o Comitê Brasil Soberano foi proposto pelo Núcleo Petroleiro no âmbito da Plataforma Operária e Camponesa pela Água e Energia. A articulação busca consolidar um espaço permanente de diálogo e mobilização política e social em defesa de recursos estratégicos, como o petróleo e as terras raras.

O sindicalista avaliou que a soberania brasileira tem sido pressionada por interesses econômicos que incidem diretamente sobre áreas sensíveis da economia. “Entendemos que a soberania brasileira vem sendo pressionada em diferentes frentes, conforme os interesses econômicos que se impõem sobre setores estratégicos. Nesse contexto, defender soberania significa garantir que decisões fundamentais sobre o futuro do país permaneçam sob controle do povo brasileiro, assegurando desenvolvimento, empregos, indústria e democracia”, declarou.

Defesa da soberania como eixo central

Além da soberania energética, o Comitê Brasil Soberano pretende ampliar o debate público sobre temas como soberania hídrica e digital. A proposta reconhece que o controle sobre dados, informação e tecnologia passou a ocupar um papel central nas disputas políticas contemporâneas.

“Vamos integrar trabalhadores do campo e da cidade, movimentos sociais, entidades sindicais e lideranças comprometidas com um projeto nacional soberano”, informou Bacelar, ao destacar o caráter amplo da articulação.

Ampliação do debate sobre energia, água e tecnologia

O lançamento do comitê contará com a participação de dirigentes sindicais, representantes de movimentos sociais e a exibição de mensagens em vídeo de apoiadores que não poderão estar presentes.