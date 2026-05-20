Elmano tem 43% e Ciro Gomes 40% no Ceará, diz Real Time Big Data

247 - Uma pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (20) mostra um cenário de forte equilíbrio na disputa pelo governo do Ceará entre o atual governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

De acordo com o levantamento, tanto no primeiro quanto no segundo turno os dois aparecem tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

No cenário estimulado de primeiro turno, Elmano de Freitas lidera numericamente com 43% das intenções de voto, enquanto Ciro Gomes registra 40%. Em terceiro lugar aparece o senador Eduardo Girão (Novo), com 8%.

Os demais candidatos têm desempenho mais discreto. Jarir Pereira (Psol) soma 2% das intenções de voto, enquanto Geovani Sampaio (PRD) tem 1%. Já Zé Batista (PSTU) não pontuou na pesquisa.

Os votos brancos e nulos representam 3% do total, mesmo percentual dos entrevistados que disseram não saber ou preferiram não responder.

No cenário de segundo turno, a disputa permanece apertada. Elmano aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Ciro Gomes. Nesse recorte, os votos brancos e nulos chegam a 5%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam responder.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores no Ceará entre os dias 18 e 19 de maio de 2026. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

O estudo foi realizado com recursos próprios do instituto Real Time Big Data e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-03506/2026.