247 - A pesquisa Quaest aponta Camilo Santana como favorito ao governo do Ceará, com Ciro Gomes em segundo lugar no primeiro turno e vantagem sobre Elmano de Freitas em simulações de segundo turno, segundo dados divulgados em abril de 2026.

O levantamento da Genial/Quaest detalha os cenários eleitorais no estado e também mede a aprovação da atual gestão e as intenções de voto para o Senado.

Cenários para o governo do Ceará

Nos cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, Camilo Santana aparece na liderança quando incluído nas simulações. No cenário II, o ex-ministro registra 40% das intenções de voto, à frente de Ciro Gomes, com 33% .

Já em um cenário mais restrito, Camilo alcança 49%, ampliando a vantagem sobre os adversários . Em outra simulação, sem seu nome, Ciro Gomes lidera com 41%, seguido por Elmano de Freitas, com 32% .

No segundo turno, os dados indicam cenários distintos. Em uma eventual disputa entre Camilo Santana e Ciro Gomes, o ex-governador aparece com 44%, contra 39% do pedetista .

Já em um confronto direto entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, o ex-ministro lidera com 46%, enquanto o atual governador soma 35% .

Avaliação do governo Elmano

A pesquisa também avaliou a gestão do governador Elmano de Freitas. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados aprovam o governo, enquanto 30% desaprovam . Outros 17% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa, 37% consideram o governo positivo, 36% regular e 19% negativo .

Sobre a continuidade administrativa, 50% dos eleitores afirmam que Elmano merece ser reeleito, contra 39% que dizem o contrário .

Ainda segundo a pesquisa, 38% defendem mudanças pontuais na gestão, enquanto 35% preferem uma mudança total e 21% apoiam a continuidade do trabalho atual.

Cenários para o Senado no Ceará

Na disputa pelo Senado, os números mostram um quadro fragmentado. No cenário principal, Cid Gomes aparece com 17% das intenções de voto, seguido por Capitão Wagner, com 16%, e Roberto Cláudio, com 8% .

Outros nomes, como Luizianne Lins e Eunício Oliveira, aparecem com 8% e 6%, respectivamente, enquanto o percentual de indecisos permanece elevado, chegando a 16%.

Dados técnicos

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril de 2026, com 1.002 entrevistas presenciais com eleitores do Ceará.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A amostra foi construída por meio de conglomerados em três estágios e ponderada por critérios como sexo, idade, escolaridade, renda e região.