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      Pesquisa Quaest aponta Camilo Santana como favorito ao governo do Ceará

      Ciro Gomes aparece em segundo lugar, mas lidera em cenário de segundo turno contra Elmano de Freitas

      Pesquisa Quaest aponta Camilo Santana como favorito ao governo do Ceará (Foto: ABR)

      247 - A pesquisa Quaest aponta Camilo Santana como favorito ao governo do Ceará, com Ciro Gomes em segundo lugar no primeiro turno e vantagem sobre Elmano de Freitas em simulações de segundo turno, segundo dados divulgados em abril de 2026.
      O levantamento da Genial/Quaest detalha os cenários eleitorais no estado e também mede a aprovação da atual gestão e as intenções de voto para o Senado.

      Cenários para o governo do Ceará

      Nos cenários de primeiro turno testados pela pesquisa, Camilo Santana aparece na liderança quando incluído nas simulações. No cenário II, o ex-ministro registra 40% das intenções de voto, à frente de Ciro Gomes, com 33% .

      Já em um cenário mais restrito, Camilo alcança 49%, ampliando a vantagem sobre os adversários . Em outra simulação, sem seu nome, Ciro Gomes lidera com 41%, seguido por Elmano de Freitas, com 32% .

      No segundo turno, os dados indicam cenários distintos. Em uma eventual disputa entre Camilo Santana e Ciro Gomes, o ex-governador aparece com 44%, contra 39% do pedetista .
      Já em um confronto direto entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, o ex-ministro lidera com 46%, enquanto o atual governador soma 35% .

      Avaliação do governo Elmano

      A pesquisa também avaliou a gestão do governador Elmano de Freitas. Segundo o levantamento, 53% dos entrevistados aprovam o governo, enquanto 30% desaprovam . Outros 17% não souberam ou não responderam.

      Na avaliação qualitativa, 37% consideram o governo positivo, 36% regular e 19% negativo .
      Sobre a continuidade administrativa, 50% dos eleitores afirmam que Elmano merece ser reeleito, contra 39% que dizem o contrário .

      Ainda segundo a pesquisa, 38% defendem mudanças pontuais na gestão, enquanto 35% preferem uma mudança total e 21% apoiam a continuidade do trabalho atual.

      Cenários para o Senado no Ceará

      Na disputa pelo Senado, os números mostram um quadro fragmentado. No cenário principal, Cid Gomes aparece com 17% das intenções de voto, seguido por Capitão Wagner, com 16%, e Roberto Cláudio, com 8% .

      Outros nomes, como Luizianne Lins e Eunício Oliveira, aparecem com 8% e 6%, respectivamente, enquanto o percentual de indecisos permanece elevado, chegando a 16%.

      Dados técnicos

      A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 24 e 28 de abril de 2026, com 1.002 entrevistas presenciais com eleitores do Ceará.

      A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A amostra foi construída por meio de conglomerados em três estágios e ponderada por critérios como sexo, idade, escolaridade, renda e região.

      camilo

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