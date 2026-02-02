Engenheiro é preso após atirar na companheira no Recife

247 - Um engenheiro e colecionador de armas de fogo foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na madrugada desta segunda-feira (2), no Recife. Carlos Dias do Nascimento, de 57 anos, é suspeito de atirar na companheira durante uma discussão no apartamento do casal, no bairro das Graças, Zona Norte da capital.

A ocorrência foi registrada no Edifício Barão de Utinga, na Rua do Futuro, após moradores ouvirem gritos e um disparo e acionarem a Polícia Militar. As informações são do Jornal do Commercio. Vídeos enviados à TV Jornal mostram a movimentação de vizinhos e a mulher, de 30 anos, ferida na boca, aguardando socorro na calçada. O nome da vítima será preservado.

Testemunhas relataram que a filha do casal, de 11 anos, teria presenciado a discussão e o crime. A mulher foi levada ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, onde permanece internada. A unidade de saúde não divulgou o estado de saúde da paciente.

O suspeito permaneceu no local e recebeu voz de prisão. Em nota, a Polícia Militar informou: "Com ele foram apreendidos um revólver 357, duas pistolas, uma carabina 9mm e um aparelho celular".

Carlos Dias do Nascimento foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Em audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva.

Após a decisão, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. Segundo a polícia, o casal mantinha relacionamento havia pelo menos dois anos.