São Paulo registra recorde histórico de feminicídios em 2025

247 - O estado de São Paulo encerrou 2025 com o maior número de feminicídios já registrado desde o início da divulgação oficial desses dados, em 2018. Ao longo do ano, 266 mulheres foram assassinadas em crimes enquadrados como feminicídio, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

O total representa um aumento de aproximadamente 8% em relação a 2024, quando foram contabilizados 246 casos. No primeiro ano da série histórica, em 2018, o estado havia registrado 136 ocorrências desse tipo de crime.

O crescimento também foi observado na capital paulista. A cidade de São Paulo registrou 60 feminicídios em 2025, superando o recorde anterior de 49 mortes registrado ao longo de 2024. Os dados reforçam a tendência de alta mesmo em regiões com maior concentração de serviços públicos e estruturas de atendimento às vítimas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o enfrentamento à violência contra a mulher é tratado como prioridade pelo governo estadual, com ações integradas voltadas à prevenção, proteção e resposta rápida. A pasta destacou investimentos em tecnologia como parte da estratégia.

“Um dos principais avanços está no uso de tecnologia para salvar vidas. São Paulo foi pioneiro no monitoramento eletrônico de agressores, e hoje monitora com tornozeleiras eletrônicas agressores denunciados por violência doméstica.”

O ano de 2025 também ficou marcado por casos de grande repercussão. Entre eles, o assassinato de Tainara Souza Santos, atropelada e arrastada por quase um quilômetro na Marginal Tietê, na capital, no fim de novembro. A vítima teve as duas pernas amputadas e morreu após permanecer cerca de um mês internada. O autor do crime, Douglas Alves Silva, foi apontado como responsável pelo feminicídio.

Além dos dados sobre feminicídios, a SSP também divulgou números relativos a outros crimes contra mulheres. Em relação aos estupros, foram registrados 14.443 casos em 2025 em todo o estado, o que representa uma leve queda de 0,9% em comparação com o ano anterior.