Federal de Alagoas diz que recebeu com "surpresa" determinação do MEC sobre volta às aulas

247 - Diante da determinação do Ministério da Educação (MEC) desta quarta-feira (2) sobre a volta às aulas presenciais, a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio de nota, se disse "surpresa" com a decisão e afirmou que se posicionará após o reitor da instituição, Josealdo Tonholo, debater o tema com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

"A Ufal recebeu com surpresa nesta data a portaria 1030/2020, que determina a volta às aulas presenciais a partir de janeiro de 2021. O tema será objeto de discussão nas instâncias acadêmicas e na gestão, bem como será levado à Andifes. Tão logo o reitor Josealdo Tonholo tenha posicionamento institucional, em conjunto com a Andifes, fará o devido pronunciamento", diz o texto.

O reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, classificou a medida como "absurda" e disse que universidade não acatará a decisão.

