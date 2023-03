Flávio Dino autoriza envio da Força Nacional para o Rio Grande do Norte

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, autorizou na tarde desta terça-feira (14) o envio de agentes da Força Nacional para reforçar a segurança no Rio Grande do Norte. O estado registrou uma série de ataques criminosos desde a madrugada em pelo menos 19 cidades.

"Atendendo à solicitação da governadora Fátima, do Rio Grande do Norte, autorizei o envio da Força Nacional para colaborar com a ação das forças estaduais de segurança. Outras ações estão sendo providenciadas e posteriormente serão anunciadas", escreveu Dino no Twitter.

Municípios do Rio Grande do Norte registraram na madrugada desta terça-feira (14) ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos. Novas investidas dos criminosos aconteceram ao longo do dia.

No fim da terça, a polícia havia prendido 16 pessoas, cinco armas de fogo, 18 artefatos explosivos, três galões de gasolina, quatro motos, um carro, dinheiro e drogas. Um fórum de Justiça, duas bases da PM, uma prefeitura e um banco estão entre os alvos estão um fórum dos criminosos.

