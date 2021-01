Flávio Dino: de que lado ficarão as Forças Armadas se Bolsonaro der um golpe?

"E se (ou quando) a invasão golpista, similar a dos Estados Unidos, ocorrer no Congresso Nacional, de que lado ficarão as Forças Armadas?", questionou o governador do Maranhão, Flávio Dino edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), questionou de lado ficariam as Forças Armadas em um eventual golpe de Jair Bolsonaro em 2022, caso ele dispute novamente a presidência da República.

"E se (ou quando) a invasão golpista, similar a dos Estados Unidos, ocorrer no Congresso Nacional, de que lado ficarão as Forças Armadas? A história brasileira justifica a pergunta. Espero que defendam a Constituição, e não fiquem do lado dos arruaceiros e milicianos", questionou o chefe do Executivo fluminense no Twitter.

A postagem do governador foi feita, depois que apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadirem o Congresso americano durante a votação para oficializar, nessa quarta-feira (6), a vitória do democrata Joe Biden na eleição, no mês novembro.

Bolsonaro sinalizou irregularidades na eleição americana e disse que a sua eleição no Brasil também foi fraudada. "Eu tenho indício de fraude", afirmou.

O deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) também indicou que a extrema direita brasileira poderá seguir o roteiro golpista de Donald Trump. "Perder na disputa, aceitamos, mas para vagabundos ladrões não!", disse.

