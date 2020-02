Flávio Dino: piso dos professores a R$ 6,3 mil ajuda a gerar empregos

“A decisão de fixar o piso professores 40h em R$ 6.358 tem um efeito positivo no conjunto da nossa economia. Ajudamos o setor de comércio e serviços a gerar empregos”, escreveu o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), no Twitter. Enquanto Jair Bolsonaro ataca a educação do Nordeste, os professores maranhenses têm o maior salário do Brasil edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou nesta terça-feira (4) que o piso salarial de R$ 6.358,00 para professores com jornada de 40 horas semanais ajuda “o setor de comércio e serviços a gerar empregos”. O valor é mais que o dobro do piso nacional (R$ 2.886,24).

“A decisão de fixar o piso professores 40h em R$ 6.358 tem um efeito positivo no conjunto da nossa economia. Ajudamos o setor de comércio e serviços a gerar empregos. Maranhão teve saldo positivo de empregos por três anos consecutivos. Estamos trabalhando para 2020 ser melhor”, escreveu o chefe do Executivo maranhense.

Presidenciável Flávio Dino havia respondido aos ataques de Jair Bolsonaro (sem Partido-RJ), após o ocupante do Planalto dizer que a educação no Nordeste forma "militantes e desinformados".

A declaração de Bolsonaro foi durante inauguração da pedra fundamental do Colégio Militar de São Paulo, nesta segunda-feira (31), mesmo dia em que Flávio Dino anunciou que o novo piso salarial para professores.

"Aqui no Maranhão não 'inauguramos' pedra fundamental de escola. Aqui a gente inaugura escola. Pronta. Temos cerca de 1.000 obras educacionais. Centenas de escolas novas. Ou seja, enquanto uns gritam e tentam chamar atenção com confusão, estamos trabalhando com seriedade", afirmou Dino.

A decisão de fixar o piso professores 40h em R$ 6.358 tem um efeito positivo no conjunto da nossa economia. Ajudamos o setor de comércio e serviços a gerar empregos. Maranhão teve saldo positivo de empregos por três anos consecutivos. Estamos trabalhando para 2020 ser melhor — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) February 4, 2020