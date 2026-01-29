Garoto de 13 anos é atacado por tubarão em praia de Olinda, no Grande Recife

247 - Um adolescente de 13 anos foi atacado por um tubarão nesta quinta-feira (29), na praia de Del Chifre, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O menino foi levado para o Hospital do Tricentenário, que também fica no município. Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do adolescente.

Números divulgados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) registraram 82 ataques de tubarão desde 1992, quando os incidentes começaram a ser contabilizados. Foram 67 registrados na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 14 em Fernando de Noronha. E 27 mortes, ao todo.

As áreas com maior concentração de incidentes estão localizadas nos bairros de Boa Viagem, no Recife, com 24 registros, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, que soma 23 ocorrências. A praia de Del Chifre, em Olinda, aparece em seguida, com cinco ataques contabilizados até agora.

Os dados do Cemit também indicam uma variação sazonal nos registros. Os meses com maior número de incidentes são julho, com 11 casos, março, com nove, e maio, com oito ocorrências. As estatísticas reforçam a atenção constante das autoridades para o monitoramento do litoral e para o atendimento rápido às vítimas em casos de ataque.