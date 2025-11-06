Governo inicia obras da Adutora do Agreste no RN

247 - O governo federal deu início nesta quinta-feira (6) às obras da Adutora do Agreste Potiguar, uma das principais intervenções hídricas do Rio Grande do Norte. O projeto integra o Novo PAC e contará com investimento de R$ 448,5 milhões, beneficiando mais de 500 mil moradores de 38 municípios do semiárido.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, da governadora Fátima Bezerra, do secretário-executivo adjunto do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Tito Lívio, e do presidente da Codevasf, Lucas Felipe Oliveira.

Rui Costa destaca o maior investimento hídrico da história

Durante o evento, o ministro Rui Costa enfatizou a dimensão do investimento federal. “Estamos vivendo e retomando o maior investimento da história em infraestrutura hídrica do Brasil. Não só do Nordeste, mas em todo o país”, disse o ministro. Ele também ressaltou a importância da cooperação entre os governos federal e estadual. “Graças à união com o presidente Lula, temos obras que vêm transformando e fazendo grandes investimentos no estado”, completou.

Água para Todos e a transposição do São Francisco

Com 171 quilômetros de extensão, a Adutora do Agreste Potiguar faz parte do programa Água para Todos, voltado à ampliação do acesso à água em regiões castigadas pela seca. “Essa obra faz parte do sistema de transposição do São Francisco. Temos barragens, adutoras e canais que fazem a água chegar às cidades e localidades que mais precisam”, explicou Rui Costa.

A captação da água será feita no Rio Guaju, na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. A estrutura ajudará a reduzir a dependência da Lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta, contribuindo para o equilíbrio ambiental e a segurança hídrica da região.

Fátima Bezerra celebra avanço histórico

A governadora Fátima Bezerra destacou a relevância da obra para o desenvolvimento do estado. “Hoje é um dia muito importante para a vida do povo potiguar. Estamos dando mais um passo fundamental para garantir a segurança hídrica da nossa população. Logo as máquinas estarão na pista para dar início às obras”, afirmou.

O primeiro trecho, com 27 quilômetros, ligará os municípios de Nova Cruz e Passa e Fica. Fátima ressaltou que o empreendimento simboliza a realização de um antigo sonho. “O sistema adutor do Agreste é uma obra grandiosa. Agora, não é mais um sonho, é uma realidade”, concluiu.