Jovem atacada por tubarão em Recife afirma que está bem: "vai dar tudo certo"

247 - Uma jovem vítima de um ataque de tubarão no litoral de Pernambuco demonstrou confiança em sua recuperação após sofrer graves ferimentos na praia de Boa Viagem, no Recife. Mesmo diante da gravidade do acidente, ela transmitiu uma mensagem de esperança ao afirmar: "Vai dar tudo certo".

As informações foram divulgadas originalmente pelo portal UOL Notícias. O caso voltou a chamar atenção para os riscos de incidentes envolvendo tubarões em determinadas áreas do litoral pernambucano, especialmente em praias da Região Metropolitana do Recife que possuem histórico de ocorrências desse tipo.

A vítima, identificada como Marccela, foi atacada por um tubarão e sofreu a amputação traumática da perna direita. Após o incidente, ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Alfa, onde passou por um procedimento cirúrgico para conter o intenso sangramento provocado pelos ferimentos.

Histórico de ataques no litoral pernambucano

O episódio reacendeu o debate sobre a frequência de ataques de tubarão em Pernambuco, estado que concentra a maior parte dos registros desse tipo no Brasil. Entre as áreas mais sensíveis está a praia de Piedade, localizada no município de Jaboatão dos Guararapes.

Desde 1999, o trecho conta com alertas permanentes sobre o risco de presença de tubarões. As orientações reforçam a necessidade de que banhistas respeitem as recomendações dos guarda-vidas e observem atentamente as placas de advertência instaladas ao longo da orla.

Embora apresente um número menor de ocorrências, a praia de Boa Viagem também possui sinalização de risco. Desde 1992, foram contabilizados 25 ataques na região, segundo registros oficiais.

Casos recentes e números oficiais

Um dos episódios mais marcantes ocorreu em 2013, quando uma turista paulista morreu após ser atacada por um tubarão em uma área da costa pernambucana. O caso teve ampla repercussão nacional e reforçou os alertas sobre os cuidados necessários ao entrar no mar em determinadas condições.

Dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões apontam que Pernambuco registrou 84 incidentes envolvendo tubarões desde 1992. Os números mantêm o estado como referência nos estudos sobre a interação entre seres humanos e grandes predadores marinhos no país.

Especialistas destacam que diversos fatores ambientais contribuíram para o aumento das ocorrências ao longo das últimas décadas, especialmente em áreas próximas ao Complexo Portuário de Suape.

Impactos ambientais explicam aumento dos incidentes

Pesquisadores afirmam que a construção do Complexo Portuário de Suape provocou mudanças significativas nos ecossistemas costeiros da região. Entre as principais alterações está o aterramento de estuários que serviam como áreas de alimentação e reprodução para diferentes espécies de tubarões.

Segundo especialistas, esses ambientes funcionavam como uma espécie de "cozinha" e "maternidade" para os animais. A eliminação desses espaços teria contribuído para modificar o comportamento das espécies e aumentar a probabilidade de encontros com banhistas a partir do início da década de 1980.

Outro fator apontado pelos estudos é a presença de canais profundos próximos à faixa de areia em praias como Boa Viagem e Piedade. Durante a maré alta, esses corredores naturais aproximam os tubarões das áreas frequentadas por pessoas.

Características da costa favorecem aproximação dos animais

Nessas regiões, os canais submarinos podem alcançar entre seis e oito metros de profundidade. Eles são utilizados como rotas de deslocamento por espécies como o tubarão-tigre e o tubarão-cabeça-chata, consideradas predominantes no litoral pernambucano.

A combinação entre alterações ambientais e características geográficas da costa é apontada por especialistas como uma das principais explicações para a concentração de incidentes registrados em Pernambuco ao longo das últimas décadas.

Enquanto segue em recuperação hospitalar, Marccela mantém uma postura otimista diante do desafio que terá pela frente. A jovem resumiu sua confiança em uma breve mensagem: "Vai dar tudo certo".