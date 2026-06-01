Mulher atacada por tubarão no Recife saiu do mar sem a perna, diz primo da vítima

247 - O ataque de tubarão em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, deixou Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, sem a perna na tarde desta segunda-feira (1º), segundo relato de um primo da vítima à TV Globo. O caso marcou o segundo incidente grave com tubarão em dois dias consecutivos no litoral de Pernambuco, após um menino de 11 anos sofrer ferimentos no domingo (31), em Piedade, Jaboatão dos Guararapes.

A jovem estava na praia com parentes e amigos quando entrou no mar e sofreu o ataque. O vigilante Jonas André de Lima, primo da jovem, contou que percebeu a gravidade da situação, entrou na água e puxou a vítima até a faixa de areia, onde outras pessoas ajudaram no resgate.

"Eu mesmo que socorri ela no mar, entrei no mar porque ela estava um pouco mais se afastando, perdendo as forças, não sei, aí eu peguei ela pelo braço, saí trazendo, puxando ela, nadando para a beira-mar, e o pessoal chegou e me ajudou. [...] Ela estava muito machucada, já estava sem a perna", contou.

Marcela Vitória mora em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. O ataque ocorreu nas imediações da Padaria Boa Viagem, ponto da orla que tem placas de alerta sobre risco de tubarões. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), aquela área não registrava ocorrências desse tipo desde 2013.

O grupo tinha ido à praia para um momento de lazer. Jonas André relatou que a jovem decidiu entrar no mar pouco antes do ataque. "A gente estava se divertindo lá, foi para a praia se divertir, tomar um caldinho, de repente aconteceu. Ela disse que iria tomar um banho, dar um mergulho, e de repente o tubarão atacou ela lá na praia", disse o primo de Marcela.

Imagens enviadas ao G1 mostraram o atendimento à jovem após o resgate. Conforme apuração da TV Globo, um médico de Minas Gerais que passeava pela praia prestou os primeiros socorros antes da chegada do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após o socorro inicial, Marcela seguiu para o Hospital Alfa, também na Zona Sul do Recife. A equipe médica estabilizou a jovem e, em seguida, transferiu a vítima para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da capital pernambucana. O estado de saúde dela não tinha sido informado.

O Corpo de Bombeiros afirmou que a região não proíbe o banho de mar, mas orienta banhistas a seguirem medidas de segurança. Entre as recomendações, a corporação cita evitar entrar na água durante a maré cheia, aumentar a atenção em períodos de lua cheia, não usar joias ou objetos brilhantes e não entrar no mar com ferimentos ou sangramentos.

O ataque contra Marcela ocorreu um dia depois de outro incidente grave no litoral pernambucano. No domingo (31), João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, sofreu mordidas enquanto tomava banho na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Familiares retiraram o menino da água.

João Lucas teve ferimentos na mão e na coxa esquerdas. Ele chegou em estado gravíssimo ao Hospital da Restauração, também no Derby, e passou por cirurgia no domingo. A equipe médica amputou a perna esquerda do garoto.

Segundo o diretor do Hospital da Restauração, o cirurgião Petrus de Andrade Lima, o menino apresentava quadro considerado grave, mas estável. O médico também afirmou que o garoto "perdeu todo o sangue do corpo".