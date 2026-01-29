Morre adolescente atacado por tubarão em praia de Olinda, Região Metropolitana do Recife

247 - O jovem identificado como Deivson Rocha Dantas, 13 anos, morreu nesta quinta-feira (29) após ser atacado por um tubarão na praia Del Chifre, município de Olinda, que faz fronteira com o norte da capital pernambucana, Recife. Testemunhas relataram que o adolescente foi mordido na bunda. O garoto foi levado para o Hospital do Tricentenário, em Bairro Novo, mas não resistiu aos ferimentos.

Números divulgados pelo Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) registraram 82 ataques de tubarão desde 1992, quando os incidentes começaram a ser contabilizados. Foram 67 registrados na Região Metropolitana do Recife (RMR) e 14 em Fernando de Noronha. E 27 mortes, ao todo.

O médico Levy Dalton afirmou que a vítima já chegou morta ao hospital, provavelmente por perder muito sangue. O relato saiu no Portal G1. "Ele tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias no membro inferior, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que o fez levar a um quadro de óbito. Ele já chegou aqui na unidade sem vida", afirmou.

"Toda a equipe estava posta quando ele chegou aqui. Fizemos todas as medidas possíveis de acordo com o suporte avançado de vida. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo. Uma fatalidade, a gente, a equipe do hospital, deixa nossas condolências para a família e os amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele", disse.

Casos recentes

Os registros mais recentes de ataques de tubarão no Grande Recife ocorreram ao longo de 2023 e se concentraram em um intervalo inferior a duas semanas. Nesse período, houve um caso envolvendo um surfista na praia de Del Chifre, em Olinda, e dois ataques sucessivos contra adolescentes no litoral de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

O primeiro episódio foi registrado em 20 de fevereiro daquele ano e teve como vítima o surfista André Luiz Gomes da Silva, que trabalhava como montador de andaimes. Ele foi mordido enquanto surfava e sofreu lesões graves na perna esquerda, mas conseguiu se recuperar após receber atendimento médico.

Pouco mais de dez dias depois, em 5 de março de 2023, um adolescente de 14 anos foi atacado por um tubarão no mar de Piedade. O jovem teve uma das pernas amputadas em decorrência da gravidade dos ferimentos provocados pela mordida.

No dia seguinte, em 6 de março, outro ataque foi registrado na mesma praia. A vítima foi a adolescente Kaylanne Timóteo Freitas, de 15 anos, que perdeu o braço esquerdo após entrar no mar no mesmo trecho onde havia ocorrido o ataque no dia anterior.