Tubarão-cabeça-chata foi o responsável por morder e matar adolescente no Grande Recife

247 - Um tubarão-cabeça-chata (Carcharhinus leucas) foi provavelmente o responsável pelo ataque que matou um adolescente de 13 anos na praia Del Chifre, município de Olinda (PE). Foi o que apontou nesta sexta-feira (30) o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). Foram registrados 82 casos registrados de ataques de tubarão desde 1992, sendo seis em Olinda, todos na praia Del Chifre.

Uma análise do Cemit mostrou que o garoto sofreu uma lesão de 33 centímetros de diâmetro na coxa direita da vítima. Segundo o Cemit, o padrão da mordida indica que o animal envolvido tinha entre 3 e 3,5 metros de comprimento, compatível com indivíduos adultos da espécie. O dado saiu no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com analistas, o tubarão-cabeça-chata e o tubarão-tigre são os principais responsáveis pelos ataques. Eles costumam frequentar áreas costeiras e que tenham águas turvas.

Especialistas também apontam uma combinação de fatores para a ocorrência de ataques em Pernambuco. Uma delas foi a ampliação do Complexo Industrial Portuário de Suape, ao Sul do Grande Recife. Com as reformas, houve fechamento de estuários, o que deixou os tubarões mais famintos.

Outro motivo para os ataques é a formação geológica do litoral pernambucano, que tem uma parte mais funda, não muito distante da costa, da areia.

No caso da Praia Del Chifre, o professor da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), Marcelo Nóbrega afirmou que o local reúne fatores ambientais que aumentam o risco de incidentes, por receber grande aporte de água doce dos rios Capibaribe e Beberibe, além de lixo e poluição. Por consequência, a água fica mais turva.

"Essa combinação faz com que os tubarões, ao se aproximarem, confundam estímulos visuais e acabem mordendo pessoas", afirmou, acrescentando que os humanos não fazem parte da cadeia alimentar dos tubarões.

"Relatórios indicam que fêmeas do tubarão-cabeça-chata se aproximam dessa região para ter seus filhotes, especialmente em áreas de desembocadura de rios, que historicamente eram ambientes muito ricos em vida marinha".