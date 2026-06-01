Jovem é atacada por tubarão no Recife. É o 2º ataque em dois dias no litoral de PE

247 - Uma jovem de 19 anos foi atacada por um tubarão nesta segunda-feira (1) na praia de Boa Viagem, no Recife. Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, sofreu uma mordida na perna direita na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O ataque ocorreu por volta das 15h10, em frente ao cruzamento da Avenida Boa Viagem com a Rua Padre Bernardino Pessoa. A informação foi publicada no Portal G1.

Foi o segundo ataque em dois dias. Neste domingo (31), um menino de 11 anos ficou gravemente atingido em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Desde 1992, o litoral pernambucano soma 84 ocorrências do tipo, sendo 25 na praia de Boa Viagem, segundo dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.

No caso desta segunda, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberam chamado para socorrer Marcela Vitória. Imagens registradas no local mostram guarda-vidas e banhistas prestando auxílio à jovem logo após o incidente.

Marcela recebeu atendimento inicial no Hospital Alfa, localizado no bairro de Boa Viagem. Depois, a equipe médica transferiu a paciente para o Hospital da Restauração, no Derby, área central da capital pernambucana.

Boa Viagem concentra a maior parte dos registros

O novo episódio ampliou a preocupação no litoral pernambucano, já marcado por um histórico de incidentes com tubarões desde o início da série oficial, em 1992. Boa Viagem lidera os registros no estado e agora soma 25 ataques, conforme os dados do Cemit.

A sequência de casos em curto intervalo reforçou o alerta nas praias urbanas da Região Metropolitana do Recife. O ataque contra Marcela ocorreu apenas um dia depois de uma criança sofrer ferimentos graves em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Menino de 11 anos teve perna amputada após ataque em Piedade

No domingo (31), João Lucas Castor Nemezio Sales, de 11 anos, sofreu uma mordida enquanto tomava banho na praia de Piedade. Parentes retiraram o menino da água, de acordo com imagens do resgate.

O tubarão atingiu a mão e a coxa esquerdas da criança. João Lucas chegou ao Hospital da Restauração em estado gravíssimo e passou por cirurgia no mesmo dia. A equipe médica amputou a perna esquerda do garoto.

O diretor do Hospital da Restauração, o cirurgião Petrus de Andrade Lima, afirmou que a criança apresenta quadro grave, mas estável. Ao relatar a situação do paciente, o médico disse que o garoto "perdeu todo o sangue do corpo".

Os dois casos colocaram novamente em evidência o monitoramento de áreas de risco no litoral de Pernambuco, especialmente em Boa Viagem e Piedade, praias que aparecem entre os pontos mais sensíveis da série histórica de ataques de tubarão no estado.