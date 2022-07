Liana Cirne Lins: 'Bolsonaro deve responder pelo crime de apologia ao terrorismo'

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT), doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), afirmou, nesta segunda-feira (11), que Jair Bolsonaro (PL) precisa responder pelo "crime de apologia ao terrorismo", após o assassinato do guarda municipal e membro do PT Marcelo Aloizio de Arruda pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, no último final de semana, em Foz do Iguaçu (PR). Em conversa com apoiadores, o presidenciável diminuiu a gravidade do crime e disse apenas que foi "uma briga entre duas pessoas".

De acordo com a parlamentar do PT, "o policial penal federal Jorge da Rocha que assassinou o tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, deve responder não apenas pelo crime de homicídio doloso, mas também por CRIME DE TERRORISMO". "Do mesmo modo, Bolsonaro deve responder pelo crime de apologia ao terrorismo", escreveu Liana no Twitter.

"O crime de terrorismo está previsto na Lei n. 13.260/2016 e se configura quando se motiva pela discriminação - no caso, crime de ódio/antipetismo - com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Já o delito de apologia ao crime está previsto no art. 287 CP", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PT afirmou que pedirá a federalização das investigações sobre o assassinato, mas, de acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), o crime deverá ser apurado em primeira instância.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O crime de terrorismo está previsto na Lei n. 13.260/2016 e se configura quando se motiva pela discriminação - no caso, crime de ódio/antipetismo - com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Já o delito de apologia ao crime está previsto no art. 287 CP. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 11, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE