Lula abre quase 50 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro no Piauí, aponta AtlasIntel

247 - O presidente Lula (PT) lidera com ampla vantagem a disputa presidencial no Piauí, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (19). No cenário estimulado de primeiro turno, o petista aparece com 69% das intenções de voto, contra 19,4% de Flávio Bolsonaro (PL), diferença de quase 50 pontos percentuais entre os dois primeiros colocados. Os números foram publicados na Carta Capital.

O levantamento ouviu 1.240 eleitores piauienses pela internet, por Recrutamento Digital Aleatório, entre 13 e 18 de maio. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR03243/2026.

No primeiro turno, além de Lula e Flávio Bolsonaro, aparecem Augusto Cury (Avante), com 2,8%, Renan Santos (Missão), com 2,2%, Ronaldo Caiado (PSD), também com 2,2%, e Romeu Zema (Novo), com 1,4%. Aldo Rebelo (DC) não pontuou. Brancos e nulos somam 1,2%.

A vantagem do presidente também aparece nas simulações de segundo turno. Contra Flávio Bolsonaro, Lula marca 71,5%, enquanto o senador registra 22,2%. Brancos, nulos e indecisos somam 6,4%.

Em eventual disputa contra Jair Bolsonaro (PL), preso e inelegível, Lula aparece com 72,3%, ante 20,4% do ex-presidente. Nesse cenário, 7,3% dos entrevistados declaram voto branco, nulo ou não sabem responder.

O levantamento também testou confrontos contra outros nomes da direita. Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 70,6%, enquanto o governador de Goiás registra 19,1%. Brancos, nulos e indecisos chegam a 10,3%.

No cenário contra Romeu Zema, o presidente alcança 71,9%, enquanto o governador de Minas Gerais aparece com 18,9%. O grupo de eleitores que votaria em branco, nulo ou não soube responder soma 9,2%.

Os resultados indicam forte predomínio eleitoral de Lula no Piauí, estado em que o presidente mantém vantagem expressiva tanto no primeiro turno quanto nas simulações de confronto direto.