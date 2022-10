Lula: ação da PF contra Paulo Dantas em Alagoas “cheira a suspeição”

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) descreveu a operação da Polícia Federal deflagrada contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), nesta terça-feira (11), a 19 dias do segundo turno, como “precipitada, cheirando a suspeição”. E reafirmou seu apoio ao candidato.

“Não vou desfazer a minha campanha por causa de uma decisão na minha opinião precipitada, cheirando a suspeição”, declarou Lula durante evento em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, sobre a manutenção de seu apoio ao governador.

“Porque é um processo antigo. Faltando pouco tempo para as eleições, você tentar tirar um candidato que disputa com o candidato do Lira”, acrescentou Lula à imprensa antes do comício.

Reações Gleisi e Renan

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu nesta terça ao afastamento do governador de Alagoas e à operação. “É suspeitíssima a operação da PF contra o governador Paulo Dantas, que lidera as pesquisas em Alagoas”, escreveu a deputada nas redes sociais.

“A 19 dias do segundo turno, cheira a manipulação política, num estado em que a Superintendência da PF é controlada pelo presidente bolsonarista da Câmara dos Deputados”, acrescentou.

Já o senador Renan Calheiros , adversário político de Arthur Lira no estado, apontou armação do presidente da Câmara e lembrou que já havia alertado às autoridades competentes que, com a vantagem de Dantas sobre Rodrigo Cunha (União Brasil) no primeiro turno, haveria perseguições institucionais contra o governador. Cunha é aliado político de Lira.

"Em 5/10 alertei o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o MP (Ministério Público): Alagoas é vítima do uso político da PF (Polícia Federal) e do abuso de autoridades. Pedi a troca do superintendente, cabo eleitoral de Arthur Lira que sonha com a Gestapo. Lira levou uma surra. Vencemos em 83 cidades, elegemos o senador e temos 60% dos votos no 2º turno (Ibrape)", escreveu o senador em seu Twitter.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.