Lula diz que Bolsonaro fica “inventando mentiras contra as urnas” porque não quer que o povo vote

Em Garanhuns, cidade onde nasceu, em Pernambuco, ex-presidente faz alerta à população: "não aceitem fake news, cuidado com as mensagens no zap"

247 - O ex-presidente Lula comentou nesta quarta-feira (20) o discurso mentiroso feito por Jair Bolsonaro a embaixadores em um evento oficial no Palácio do Alvorada há dois dias, quando colocou o processo eleitoral e as urnas eletrônicas em desconfiança, apesar de já ter sido desmentido diversas vezes. A reunião já foi alvo de diferentes ações judiciais e manifestações de instituições diversas do País.

“Ele já sabe que vai perder as eleições e está inventando mentiras contra as urnas”, discursou Lula durante ato em Garanhuns, interior de Pernambuco, sua cidade natal. “Está dizendo que as urnas eletrônicas não pode… ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica”, acrescentou, com tom de indignação. “Então vocês têm que saber: ele está querendo criar caso, está desconfiando da urna, mas no fundo no fundo o que ele não quer é que o povo trabalhador desse país vote. O que ele não quer é que vocês votem”.

Líder nas pesquisas de intenção de voto, o pré-candidato a presidente fez em seguida um alerta aos presentes para notícias mentirosas: “não aceitem fake news, cuidado com as mensagens que vocês recebem no seu zap. Porque se teve uma vez que a urna permitiu que o roubo prevalecesse foi em 2018, quando ele ganhou por conta das fake news nesse país”.

Desinformação

Nesta quarta, Bolsonaro voltou a descumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e postou novamente nas redes sociais mensagens associando o PT a associação criminosa. No último domingo (17), Moraes ordenou a retirada do ar de conteúdos falsos contra o PT e contra Lula promovidos por bolsonaristas, como citando PT e PCC e o caso Celso Daniel.

Aliança com PSB

No início de seu discurso, Lula reafirmou aliança com o PSB em Pernambuco e enfatizou que seu candidato “é Danilo Cabral”. "Eu tenho candidato a governador em Pernambuco, que é o companheiro Danilo Cabral", disse o ex-presidente. "Eu quero cumprir o compromisso com o PSB e quero que o PSB cumpra o compromisso com o PT. Senão não conseguimos criar base. Não precisamos torcer para o mesmo time, gostar da mesma praia… o que precisamos é gostar de gente, é gostar do ser humano e respeitar a diversidade".

