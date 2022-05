Marília Arraes e Miguel Coelho podem se unir em torno de uma candidatura única

Apoie o 247

247 - A pré-candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (SD) intensificou as conversas com o pré-candidato ao Executivo pernambucano Miguel Coelho (União Brasil). A ideia seria discutir a possibilidade de uma candidatura única, de acordo com o blog de Jamildo.

Interlocutores indicaram que, se o ex-prefeito de Petrolina, maior economia do Sertão pernambucano, não conseguir ir além de dígito nas pesquisas de intenções até meados de junho, poderia ser formada uma composição com Marília, deputada federal. O pré-candidato negou a possibilidade de retirada de candidatura.

Nesta terça-feira (10), o PROS declarou apoio a Marília.

Intenções de voto

Levantamento presencial do Opinião Pesquisas, divulgado no dia 4 deste mês, apontou Marília em primeiro lugar, com 31,9% dos votos, seguida por Raquel Lyra (PSDB), que tem 13,3%. Em seguida apareceram Anderson Ferreira (PL), com 10,3%, Miguel Coelho (União Brasil), com 9,1%, e Danilo Cabral (PSB), com 5%.

A pesquisa Conectar, divulgada no dia 27 de abril, mostrou a deputada em primeiro lugar com 26% do eleitorado, mais de 10 pontos percentuais à frente de Raquel Lyra.



