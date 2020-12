Mulher é assassinada a tiros por ex-companheiro na frente de um dos filhos

Uma mulher de 43 anos, identificada como Maria Neuvani da Silva, foi assassinada a tiros pelo ex-marido dentro da própria casa no interior do Ceará. Outros casos de feminicídio na reta final do ano ganharam repercussão nacional e chocaram o País edit

247 - Uma mulher de 43 anos, identificada como Maria Neuvani da Silva, foi assassinada na tarde deste sábado (26) a tiros pelo ex-marido dentro da própria casa, na cidade de Salitre, a 520 quilômetros de Fortaleza, no interior do Ceará.

De acordo com a polícia, o homem cometeu o assassinato na frente de um dos filhos do casal, que teria tentado evitar a morte da mãe.

A Polícia Civil continua com as buscas com o objetivo de capturar o suspeito do crime, que está foragido.

Outros casos de feminicídio ganham repercussão na imprensa nesta semana de Natal. Em Recife (PE), um sargento reformado da Polícia Militar, de 53 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (25) por matar a esposa, de 45 anos de idade, no Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife. A vítima foi a cabeleireira Anna Paula Porfírio dos Santos, atingida por dois tiros de arma de fogo.

A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi foi morta a facadas pelo ex-marido no município do Rio, nesta sexta-feira (25). O suspeito foi detido e teve a sua prisão temporária convertida em preventiva.

Em Jaraguá do Sul, Norte de Santa Catarina, a jovem de 23 anos Thalia Ferraz foi assassinada, nessa quinta-feira (24), pelo ex-companheiro na frente de seus familiares, entre eles os sobrinhos de 14 e 8 anos.

O conhecimento liberta. Saiba mais