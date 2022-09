Na reta final, Lula arrasta multidão em Fortaleza e pede Elmano para governador

Apoie o 247

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez nesta sexta-feira (30) uma caminhada em Fortaleza (CE), onde pediu que a população vote no candidato ao governo Ceará Elmano de Freitas (PT) e no ex-governador Camilo Santana (PT), candidato ao Senado.

De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, Freitas lidera a disputa pelo governo cearense, com 39% dos votos. O candidato também venceria o Capitão Wagner (União Brasil) no segundo turno.

Na pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta-feira (29), Lula teve 50% dos votos válidos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Para vencer uma eleição no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um. O ex-presidente teria 54% no segundo turno contra Bolsonaro.

Lula, Elmano e Camilo em caminhada em Fortaleza. Vamos Juntos Pelo Ceará e Pelo Brasil! https://t.co/7RvCmJCr7e — Lula 13 (@LulaOficial) September 30, 2022

