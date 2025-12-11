Operação mira esquema de corrupção e fraudes em licitações em Pernambuco

247 - A Polícia Federal desencadeou nesta quinta-feira (11) uma ofensiva contra irregularidades em contratos públicos ligados ao fornecimento de gêneros alimentícios para uma instituição federal de ensino.

Segundo a corporação, que atua em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), a Operação Cátedra cumpriu 12 mandados de busca e apreensão autorizados pela 13ª Vara da Justiça Federal de Pernambuco. As diligências ocorreram simultaneamente nas cidades de Abreu e Lima, Barreiros, Bezerros, Escada, Paulista, Recife, São Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão.

As apurações revelaram vícios em processos licitatórios, incluindo suspeitas de falsificação de documentos, acordos irregulares entre empresas concorrentes e repasses indevidos de recursos. De acordo com a PF, um dos fornecedores utilizava uma conta bancária registrada em nome de uma “laranja” para direcionar valores a servidores da autarquia federal envolvida.

Com base no conjunto de evidências reunidas até o momento, a investigação aponta para possíveis crimes de frustração ao caráter competitivo da licitação, fraude ao processo licitatório, corrupção ativa, corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas desses delitos podem chegar a 50 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência ao termo latino cathedra — “cadeira” ou “assento do professor” — simbolizando o ambiente acadêmico onde, segundo as investigações, as irregularidades ocorreram.