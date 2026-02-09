Paulo Dantas assume presidência do Consórcio Nordeste

247 - O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), assumiu nesta quinta-feira (5) a presidência do Consórcio Nordeste, entidade que reúne os nove estados da região para ações conjuntas de desenvolvimento. Ao tomar posse, o dirigente afirmou que sua gestão terá como prioridades o fortalecimento do desenvolvimento humano, o crescimento econômico com ampliação do crédito e a expansão do desenvolvimento territorial.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Consórcio Nordeste, o novo presidente destacou que pretende conduzir uma agenda voltada à geração de empregos e ao crescimento sustentável. “É com muito orgulho que assumo a presidência do Consórcio que representa essa grande potência chamada Nordeste. Falo com a responsabilidade de liderar uma agenda clara de geração de empregos, ampliação do crédito, crescimento econômico e construção de um futuro sustentável para os nove estados da região. Nosso foco é transformar a cooperação política em resultados concretos para a vida das pessoas”, afirmou.

A posse foi marcada por demonstração de unidade entre os governadores da região, que reforçaram a importância do bloco como instrumento de articulação política e institucional. O encontro evidenciou que, independentemente das dinâmicas eleitorais, o objetivo é ampliar conquistas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à melhoria das condições de vida da população nordestina.

Participaram da cerimônia os governadores Elmano Freitas (CE), Carlos Brandão (MA), Fábio Mitidieri (SE), Rafael Fonteles (PI) e João Azevêdo (PB), além das governadoras Fátima Bezerra (RN) e Raquel Lyra (PE). Também esteve presente o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, representando o estado.

Autoridades federais e estaduais também prestigiaram o evento, incluindo o ministro dos Transportes, Renan Filho, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o senador Renan Calheiros. A solenidade contou ainda com a presença do presidente do Banco do Nordeste, representantes da Enap, da Fundação Itaú, da Sudene, além de diretores do Sebrae e outros convidados.

Em seu discurso, Paulo Dantas ressaltou que o Nordeste vive um momento de crescimento expressivo, com indicadores que apontam avanço econômico e social. Ele citou dados sobre crescimento acima da média nacional, redução do desemprego e aumento da renda e do consumo. “Esses dados não são retóricos: eles mostram um Nordeste em movimento”, declarou. Em seguida, completou: “O Nordeste potente é onde o Brasil cresce”.

O novo presidente do Consórcio Nordeste afirmou que sua atuação será estruturada em três eixos estratégicos. O primeiro deles será o desenvolvimento humano, com prioridade para áreas como educação, saúde, primeira infância e proteção social. Nesse ponto, ele destacou a necessidade de ampliar a participação feminina na política e fortalecer ações de combate à violência contra a mulher. “Proteger mulheres é proteger famílias, comunidades e o futuro do Nordeste”, afirmou.

O segundo eixo será o desenvolvimento econômico com ampliação do crédito, com foco em reduzir desigualdades regionais no acesso ao financiamento. Paulo Dantas afirmou que o volume de crédito por habitante no Nordeste é oito vezes menor do que no Sudeste, defendendo maior articulação com bancos e investidores para estimular industrialização, emprego e renda na região.

O terceiro pilar apontado pelo governador será o desenvolvimento territorial e o futuro sustentável, com destaque para o aproveitamento do potencial nordestino em energias renováveis. Dantas também mencionou a importância da integração logística, com investimentos em ferrovias e portos, além da ampliação da transformação digital e do fortalecimento da segurança pública como bases para um crescimento estruturado.

Ao final do discurso, o novo presidente reforçou que sua gestão pretende consolidar a cooperação entre os estados nordestinos e ampliar parcerias institucionais com o setor produtivo e o Governo Federal. “Esta presidência é um convite à união dos nove governos, das equipes técnicas, do setor produtivo, do Governo Federal e dos parceiros institucionais. O Consórcio Nordeste é o Brasil que cresce unido. E o futuro do Brasil passa por essa grande potência chamada Nordeste”, concluiu.

Discurso de posse

Presidência do Consórcio Nordeste

Paulo Dantas – Presidente do Consórcio Nordeste

05 de fevereiro de 2026

A partir deste momento, falo como presidente do Consórcio Nordeste. Assumo esta função com responsabilidade e profundo respeito pela trajetória coletiva que nos trouxe até aqui.

É com muito orgulho que assumo a presidência do Consórcio que representa essa grande potência chamada Nordeste. Falo com a responsabilidade de liderar uma agenda clara de geração de empregos, ampliação do crédito, crescimento econômico e construção de um futuro sustentável para os nove estados da região. Nosso foco é transformar cooperação política em resultados concretos para a vida das pessoas.

Esse Nordeste potente, felizmente, tem um grande aliado: o presidente Lula. Lula sempre acreditou no Nordeste. Acreditou, investiu e transformou potencial em resultado.

Conduzirei a presidência do Consórcio Nordeste em absoluta sintonia com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a defesa inegociável da democracia, o respeito às decisões do Poder Judiciário e o fortalecimento das instituições. Atuaremos em parceria permanente com o Congresso Nacional, dialogando de forma republicana com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre.

Este espírito de cooperação está no DNA deste Consórcio. Ele existe porque cada um de vocês, em diferentes momentos e contextos, escolheu a cooperação como caminho político. O Consórcio Nordeste não é resultado de uma gestão isolada, mas de um processo contínuo, marcado por determinação política, coragem institucional e inovação.

Desde sua criação, passando pela articulação regional durante a pandemia, pela consolidação das câmaras temáticas, pela afirmação da agenda social e ambiental, até a retomada do diálogo federativo e da política de desenvolvimento, o Consórcio mostrou que o Nordeste sabe agir junto quando o desafio é grande.

Nesse percurso de continuidade, faço um agradecimento especial ao amigo governador Rafael Fonteles, que encerra agora sua presidência. Sua gestão aprofundou uma agenda propositiva, técnica e orientada a resultados. Sob sua liderança, o Consórcio fortaleceu a articulação com os bancos públicos, ampliou sua presença internacional e estruturou instrumentos que deram escala à política industrial regional.

O exemplo mais claro disso foi a Chamada Nordeste, construída no âmbito da política da Nova Indústria Brasil, que resultou na aprovação de 189 projetos, somando R$ 113 bilhões em investimentos — o maior volume de crédito industrial já organizado de forma regional no país e quase 13 vezes acima do estimado inicialmente. Setenta e quatro por cento dessas propostas vieram de micro, pequenas e médias empresas. Isso diz muito: quando há coordenação, clareza e escala, o Nordeste responde — e responde forte.

Assumo esta presidência com a convicção de que o Nordeste está pronto. O Nordeste potente é onde o Brasil cresce. Nossa região está preparada para acelerar o crescimento, gerar mais empregos, elevar renda e ocupar o lugar que lhe cabe no desenvolvimento brasileiro.

Nós estamos prontos para enfrentar os desafios. Por isso, estamos reunidos e debatendo soluções.

Os números confirmam o momento extraordinário do Nordeste. Em 2024 e 2025, nossa região cresceu acima da média nacional. Em 2025, a taxa de desemprego regional caiu para o menor patamar da série histórica, e a região gerou dezenas de milhares de empregos formais. Foi aqui que a renda per capita mais cresceu. Entre 2022 e 2024, essa alta foi de 20,2%, segundo o IBGE.

O consumo regional também aumentou 14,8% em 2025 e foi puxado pela classe média — o que mostra que estamos transformando nossa estrutura social com inclusão e aumento da renda familiar.

O setor de comércio e serviços continua impulsionando a geração de empregos, incluindo a indústria do turismo, reconhecida mundialmente. O Nordeste já é destino global, mas podemos avançar muito mais com promoção integrada, roteiros regionais e, sobretudo, com a ampliação da malha aérea. Turismo é emprego rápido, renda distribuída e projeção internacional.

Esses dados não são retóricos: eles mostram um Nordeste em movimento. Tudo isso nos enche de orgulho, mas precisamos sempre olhar para frente. Queremos um Nordeste ainda mais potente.

Para organizar a nova etapa que se inicia hoje no Consórcio Nordeste, proponho três eixos de trabalho. Eles oferecem uma direção política clara, aberta à construção coletiva entre os nove estados.

Eixo 1 – Desenvolvimento Humano

Aqui está a base mais sólida de qualquer projeto de crescimento sustentável. Não existe desenvolvimento verdadeiro sem investimento contínuo em educação, saúde e proteção da vida. Quando o Estado cuida das pessoas, constrói as condições reais para o progresso econômico e social.

Nos últimos anos, o Nordeste avançou de forma consistente ao colocar o desenvolvimento humano no centro da estratégia pública. Investir na primeira infância, construir creches, escolas e universidades, ampliar o acesso à educação integral e ao ensino profissionalizante, consolidar a rede de saúde e proteger vidas não é gasto: é política de crescimento de longo prazo.

Esse é o caminho que queremos consolidar no Consórcio Nordeste: compartilhar experiências bem-sucedidas, dar escala às políticas que funcionam e transformar cuidado social em produtividade, renda, oportunidades e prosperidade.

Dentro desse eixo, quero destacar um compromisso permanente: a ampliação da participação feminina na política e nos espaços de decisão. Em Alagoas, fizemos uma escolha clara e transformadora: Hoje somos o único Estado do Brasil com maioria feminina no primeiro escalão. Isso não é simbólico. É decisão política com impacto real.

Porque quanto mais mulheres na política, mais políticas públicas para as mulheres. Essa presença qualificada amplia o olhar do Estado, fortalece a formulação de políticas e tem efeito direto no enfrentamento de um dos maiores desafios da nossa sociedade: o combate ao feminicídio e a todas as formas de violência contra a mulher.

Não basta indignação. É preciso ação coordenada, políticas públicas estruturadas, redes de proteção, prevenção, acolhimento, responsabilização dos agressores e presença firme do Estado.

O Consórcio Nordeste será um espaço estratégico para integrar esforços, compartilhar boas práticas e fortalecer essa agenda regionalmente.

Proteger mulheres é proteger famílias, comunidades e o futuro do Nordeste do Brasil.

Desenvolvimento humano não é discurso. É política pública com resultado, impacto social e visão de futuro.

Eixo 2 – Desenvolvimento Econômico e Crédito

O Nordeste tem projeto, tem mercado e tem capacidade produtiva. O desafio é alinhar o volume de investimentos a esse potencial.

O crédito é decisivo para industrializar mais, inovar mais e aumentar a produtividade, com geração de emprego e renda. A Chamada Nordeste mostrou que existe demanda reprimida e capacidade instalada esperando oportunidade.

Crédito não é benesse. É estratégia de crescimento e produtividade.

O papel do Consórcio será articular, de forma coordenada, a apresentação das potencialidades do Nordeste a bancos, fundos e investidores. Vamos mostrar segurança jurídica, regulação organizada, apoio dos governos e capacidade de execução.

Essa agenda dialoga diretamente com o Governo Federal e com a estratégia de descentralização dos investimentos no Brasil, para que o crédito chegue onde é necessário e onde há potência produtiva.

Há outro ponto central: o Nordeste é um grande mercado consumidor, com renda em crescimento.

Mas o desafio ainda é claro e precisa ser dito com todas as letras.

Hoje, o volume de crédito por habitante no Nordeste é de R$ 306 reais. No Sudeste, esse valor chega a R$ 2.570 reais.

Isso significa oito vezes mais crédito por habitante e cerca de 740% a mais em relação ao Nordeste.

Essa diferença não é técnica. É histórica. E é exatamente esse desequilíbrio que nós vamos enfrentar.

Para reverter essa desigualdade no acesso ao crédito, vamos colocar o Nordeste no centro do palco, evidenciando suas potencialidades concretas e a capacidade real de transformar investimento em crescimento, emprego e renda.

Eixo 3 – Desenvolvimento Territorial e Futuro Sustentável

Nessa linha, afirmo sem pestanejar: o Nordeste do futuro já acontece hoje.

Somos líderes nacionais em energia eólica e solar, avançamos em biocombustíveis, no uso do gás como vetor de transição e na integração energética.

Isso nos coloca no centro da agenda global de descarbonização da economia e de cadeias produtivas de alto valor ambiental, econômico e social.

Para avançarmos ainda mais, vamos trabalhar pela integração energética e pela ampliação da capacidade de transmissão da energia produzida na região.

A logística também avança. A Ferrovia Transnordestina e a Ferrovia de Integração Oeste–Leste ligam o interior aos portos, reduzem custos e aumentam a competitividade da agricultura, da indústria e das exportações.

Estradas melhores, portos ampliados, energia e conectividade formam a base material desse novo ciclo, com investimentos estratégicos do governo do presidente Lula, do setor produtivo e dos entes subnacionais.

A transformação digital é um foco importante da nossa gestão. No mundo contemporâneo, conectividade deixou de ser acessória: é infraestrutura econômica.

Digitalizar serviços, integrar empresas à economia digital e ampliar o acesso da população são caminhos centrais para o crescimento. Os estados do Nordeste têm muito a compartilhar para acelerar o governo digital.

Não há futuro sem segurança pública. O Consórcio vai fortalecer a cooperação e a integração entre os estados no combate ao crime, no uso da inteligência e na proteção da vida. Desenvolvimento exige ordem, presença do Estado e firmeza. Esse é um desafio regional.

Senhoras e senhores, encerro reafirmando que esta presidência é um convite à união dos nove governos, das equipes técnicas, do setor produtivo, do Governo Federal e dos parceiros institucionais.

O Consórcio Nordeste é o Brasil que cresce unido. O Brasil do futuro fala com sotaque nordestino.

E o futuro do Brasil passa por essa grande potência chamada Nordeste.

Viva o povo nordestino! Viva o Nordeste potente!