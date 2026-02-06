PDT comunica pré-candidatura de Jean Paul Prates ao Senado no RN em 2026

247 - O Partido Democrático Trabalhista (PDT) comunicou oficialmente a pré-candidatura do advogado e economista Jean Paul Prates ao Senado Federal nas eleições de 2026. A informação consta em documentos institucionais enviados pela Direção Nacional e pelo Diretório Estadual do partido no Rio Grande do Norte. Segundo comunicado do PDT, os ofícios foram encaminhados aos partidos da base de apoio da governadora Fátima Bezerra (PT) e a institutos de pesquisa locais e nacionais.

Jean Paul Prates foi senador da República entre 2019 e 2023 e presidente da Petrobras entre 2023 e 2024. Também ocupou cargos como secretário de Estado em diferentes períodos e possui atuação nas áreas de energia, planejamento estratégico, gestão de recursos naturais e meio ambiente.

Formalização partidária

Os documentos foram assinados pelas presidências nacional e estadual do PDT e enviados às direções de PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, Psol e outras legendas que integram o campo político alinhado à governadora do Rio Grande do Norte. A iniciativa busca formalizar a posição partidária e colaborar com a organização do processo político e eleitoral.

De acordo com o partido, a medida ocorre em um momento de mudanças no cenário político estadual, com formação de chapas e alterações no Executivo. O PDT também propôs a realização de uma reunião entre as presidências dos partidos aliados, em data a ser definida de forma consensual, para avaliar cenários eleitorais, discutir estratégias e alinhar ações para o período pré-eleitoral e eleitoral.

Pesquisas e isonomia

O partido informou ainda que solicitou aos institutos de pesquisa a inclusão do nome de Jean Paul Prates em levantamentos sobre a disputa ao Senado no Rio Grande do Norte, conforme a legislação eleitoral e o princípio de isonomia entre pré-candidaturas oficializadas.

Segundo o PDT, a iniciativa busca garantir transparência e previsibilidade no processo político e contribuir para a construção de um projeto para o estado com foco em desenvolvimento sustentável, geração de empregos, serviços públicos e democracia.

"O momento exige maturidade política, diálogo e compromisso com o futuro do Estado. O PDT cumpre seu papel ao apresentar de forma clara suas posições e ao estimular a convergência das forças que acreditam em um projeto responsável para o RN", afirmou o partido.