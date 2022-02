Perdendo nas pesquisas, Bolsonaro "vai se desesperar", diz Renan Calheiros, em alerta para nova tentativa de golpe

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou à TV 247 que, com as pesquisas desfavoráveis para Jair Bolsonaro (PL), uma nova tentativa de golpe está por vir. O ex-presidente Lula (PT) lidera todos os levantamentos e Bolsonaro perde para todos os candidatos no segundo turno, lembrou o parlamentar.

Esse cenário, segundo Calheiros, causará “desespero” em Bolsonaro, que sinaliza novamente estar disposto a tentar um golpe de Estado . “Há sete meses as projeções estão engessadas. Ele perde, com isso, a possibilidade de ganhar a eleição. No segundo turno ele perde para todos os concorrentes. E o desespero vai começar. Ele vai voltar a fazer o que sabe fazer. O governo ele já entregou, o país não tem políticas públicas, todas ele inviabilizou. Ele vai se desesperar e a gente tem que estar desde logo preparado para o enfrentamento dessa situação”, alertou.

O senador destacou que o chefe do governo federal voltou a colocar em dúvida a lisura do processo eleitoral brasileiro, desta vez por meio das Forças Armadas. “O presidente Bolsonaro, durante um determinado momento, largou as mobilizações para sua reeleição e passou a canalizar suas energias para um golpe de Estado, o que acabou fracassando, no dia 7 de setembro [de 2021]. Ele fez uma pausa, mas agora claramente voltou à tentativa de golpe, novamente contra o Supremo Tribunal Federal (STF), contra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , mandando que as Forças Armadas, através do Braga Netto, façam 80 perguntas ao TSE para criar uma expectativa de que, não havendo o convencimento das repostas dadas pelo TSE, vai haver uma reação das Forças Armadas, em uma tentativa de colocar as Forças Armadas no processo eleitoral”.Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE