PF deflagra megaoperação contra desvios na saúde no RN e mira prefeito de Mossoró

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27) uma ampla operação para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações na área da saúde no Rio Grande do Norte. A ação tem como foco contratos de fornecimento de insumos para a rede pública e atinge administrações municipais, com cumprimento de dezenas de mandados judiciais em diferentes cidades do estado. As informações são do G1.

A apuração alcança o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, filiado ao União Brasil, que está entre os alvos de mandados de busca e apreensão. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 35 ordens judiciais. Bezerra é cotado para concorrer ao governo do RN nas eleições deste ano.

De acordo com a investigação, há indícios de irregularidades em contratos firmados para o fornecimento de materiais destinados à rede pública de saúde. As suspeitas recaem sobre empresas sediadas no Rio Grande do Norte que mantinham contratos com prefeituras de diferentes estados, levantando a hipótese de um esquema com atuação interestadual.

A operação é resultado de auditorias realizadas pela Controladoria-Geral da União (CGU). Documentos analisados pelo órgão apontam falhas relevantes na execução dos contratos, incluindo compras de materiais que não teriam sido entregues, fornecimento de insumos em desacordo com as especificações previstas e práticas de sobrepreço.