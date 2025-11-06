PF faz operação contra fraude milionária no Banco do Nordeste

247 - A Polícia Federal deflagrou a Operação Papel Timbrado para investigar um esquema de fraudes milionárias em financiamentos do Banco do Nordeste (BNB). A ação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros e mobilizou agentes em três municípios da Região Metropolitana do Recife: Recife, Olinda e Abreu e Lima, onde foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

De acordo com o g1, as apurações apontam que pessoas físicas e jurídicas se articularam para desviar recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), utilizando empresas de fachada, documentos falsificados e adulteração de equipamentos para mascarar o destino do dinheiro.

Esquema usava empresas de fachada e máquinas falsas

Segundo a Polícia Federal, o grupo simulava a compra de máquinas flexográficas, utilizadas na indústria de embalagens, com o objetivo de justificar os financiamentos obtidos. A corporação classificou o esquema como “sofisticado”, pela complexidade das operações e pelo uso de mecanismos destinados a burlar a fiscalização.

Os agentes apreenderam veículos, documentos e mídias digitais que podem servir de prova na investigação. Os suspeitos poderão responder por fraude contra o sistema financeiro nacional, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

FNE é o principal instrumento da Sudene

O FNE é o maior instrumento financeiro da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e tem como finalidade fomentar o crescimento econômico regional por meio do crédito a empreendedores. O desvio desses recursos representa prejuízo direto ao desenvolvimento sustentável do Nordeste.O Banco do Nordeste ainda mas não se pronunciou sobre o caso.