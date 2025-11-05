Quase 50 postos são fechados em operação contra o PCC

247 - Quase 50 postos de combustíveis foram interditados nesta quarta-feira (5) nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins durante a Operação Carbono Oculto 86, deflagrada para desarticular um complexo esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação mobilizou forças policiais e órgãos de fiscalização para investigar a movimentação ilícita de recursos em redes de distribuição de combustíveis.

De acordo com o Valor Econômico, a operação tem como base investigações conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), que apontam o uso de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para ocultar patrimônio e burlar o sistema tributário. A estrutura teria sido criada para dar aparência de legalidade a recursos provenientes de atividades criminosas, com ramificações interestaduais.

Segundo a SSP-PI, o esquema funcionava em sintonia com operadores financeiros já identificados na Operação Carbono Oculto, deflagrada anteriormente em São Paulo.

A operação contou com o apoio da Receita Federal, da Polícia Federal, do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo, numa ação coordenada para rastrear fluxos financeiros e apreender documentos que comprovem a participação de empresários e gestores do setor de combustíveis. As autoridades afirmam que o grupo movimentava altos valores em operações simuladas de compra e venda, mascarando a origem ilícita do dinheiro.