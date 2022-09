Primo de Arthur Lira que ganhou cargo no governo Bolsonaro pede votos em Lula

Apoie o 247

247 - O primo do deputado federal bolsonarista Arthur Lira (PP-AL) , João José Pereira Filho, que foi nomeado pelo governo Bolsonaro (PL) ao cargo de superintendente em Alagoas da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), pediu votos no ex-presidente Lula (PT) para a eleição presidencial de outubro. A informação é da coluna do Guilherme Amado , do portal Metrópoles.

Durante um evento de apoio a sua irmã, Jó Pereira, que é vice de Rodrigo Cunha para o governo do Alagoas, João estava falando sobre Bolsonaro, o que não gerou muito engajamento do público presente. Então, o primo de Lira mudou o discurso e disse: “Vou falar baixinho, né? Pergunto: quem vota aqui no outro presidente? No outro, no outro."

Então, entregou o microfone ao locutor do evento, que emendou: “É Lula ou não é, gente?” A plateia reagiu com gritos de aprovação.

O presidenciável petista tem larga vantagem em estados do Nordeste diante de seu concorrente Bolsonaro , apontam as pesquisas eleitorais.

