Raquel Lyra negocia nome de Túlio Gadêlha para o Senado

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), pré-candidata à reeleição, deve anunciar nos próximos dias a composição de sua chapa com o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede). Segundo reportagem da Folha de S.Paulo publicada neste domingo (29/3), o parlamentar negocia sua saída da Rede para se filiar ao PSD e disputar uma vaga ao Senado.

De acordo com a publicação, fontes próximas ao deputado afirmam que o acordo está praticamente fechado, restando apenas trâmites finais para oficialização. Apesar disso, aliados de Raquel Lyra preferem aguardar a concretização da filiação antes de fazer qualquer anúncio público.

A possível mudança partidária ocorre em um contexto de enfraquecimento interno da Rede Sustentabilidade, que tem perdido quadros importantes em meio a disputas internas entre grupos ligados à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e à ex-senadora Heloísa Helena. O embate entre as alas chegou à Justiça, contribuindo para a instabilidade na legenda.

O nome de Túlio Gadêlha ganhou força nos bastidores como uma alternativa com maior trânsito entre eleitores progressistas, o que pode ampliar o alcance político da chapa liderada por Raquel Lyra.

A articulação também ocorre após uma reviravolta recente no cenário eleitoral pernambucano. Na semana passada, era dada como certa a entrada do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), na chapa da governadora. No entanto, ele desistiu da composição e optou por se alinhar ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), adversário de Raquel Lyra na disputa estadual.

Com a mudança, Silvio Costa Filho abriu mão da disputa ao Senado e deve buscar a reeleição como deputado federal. Do lado de João Campos, a composição para o Senado já conta com os nomes de Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), consolidando uma chapa competitiva no campo progressista.