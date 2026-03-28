“Sou lulista e nosso palanque vai representar Lula”, diz João Campos

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSb-PE), reafirmou publicamente seu alinhamento político com o presidente Lula durante um ato do diretório do PT em Pernambuco que definiu apoio à sua candidatura ao governo do estado, neste sábado (28). Foram 59 votos favoráveis à aliança, que inclui a indicação do senador Humberto Costa a uma das vagas da chapa.

O presidente nacional do PSB, João Campos, que enalteceu a aliança com o Partido dos Trabalhadores. "Eu fico muito feliz com essa construção e queria agradecer a liderança do senador Humberto Costa, da senadora Tereza Leitão e de todos os dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Deixar registrada a minha gratidão ao presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ao presidente Lula. Esse encontro mostra uma unidade do nosso campo político, que é um campo democrático, um campo popular e que vai representar o palanque do presidente Lula e, principalmente, vai representar o povo de Pernambuco na esperança do sonho de um estado melhor", destacou.

Ele também respondeu a questionamentos sobre o alinhamento da chapa com Lula. “Eu fui questionado pela imprensa, perguntaram ‘prefeito, a chapa não está muito lulista?’. Eu disse ainda bem que está lulista, porque eu sou lulista e não tem nenhum problema em afirmar isso”, reforçou.

E completa: “Eu não tenho nenhuma dúvida que essa construção vai fazer com que a gente tenha a maior votação numa eleição de dois da história de Pernambuco. Porque nós selamos uma coerência de campo político”

João Campos ressaltou ainda a importância da eleição para o Senado Federal como fator estratégico para o país, diante da movimentação da extrema-direita.

“Há uma prioridade clara da eleição do presidente Lula, mas há uma prioridade institucional inegociável com o Brasil, que é a eleição do Senado”, disse.

“Não é só uma luta por uma vitória bonita, mas é ganhar com o melhor time e ganhar pensando na governabilidade do presidente Lula no seu quarto mandato e como presidente do Brasil”

O pré-candidato também enfatizou a necessidade de diálogo e construção coletiva dentro da aliança. “Para isso, é fundamental que a gente exerça o nosso trabalho, a nossa militância, respeitando a condução de cada partido os ritos, o formato, o procedimento, ouvindo a todos, fazendo a discussão programática. Mas é fundamental ter propósito, ter coragem”,

🚨AGORA: JOÃO CAMPOS DISPARA



🗣️ “SOU LULISTA” E CRAVA PALANQUE COM LULA



O prefeito do Recife, João Campos, não recuou e assumiu: “sou lulista e não tenho problema em afirmar isso”.



Durante ato com o PT, ele reforçou apoio total ao presidente Lula e garantiu a frente unida em… pic.twitter.com/1DKiZcR8tb — Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) March 28, 2026





João Campos afirmou que a definição de lado político é essencial no atual cenário. “É inegociável ter lado, dentro da história. Fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui vi PT do lado do povo de Pernambuco. Porque o lado da Frente Popular, o lado do PT, o lado do PSB é o lado das causas populares do povo de Pernambuco”, afirmou.

Ele defendeu que a política deve ser instrumento de transformação social e escuta ativa da população. “Que a gente possa materializar isso, ao longo dos próximos meses, ouvindo as pessoas, buscando entender as angústias, compreender as preocupações e que a gente mais uma vez bote a política como alternativa para construir a solução na ponta, por quem pode estar desesperançado e quem está esperando que um tempo melhor chegue”, enfatizou.

Durante o evento, João Campos também elogiou o senador Humberto Costa, destacando a parceria entre os partidos:

“Eu quero aqui, Humberto, agradecer a nossa parceria. Nós tivemos a oportunidade de conversar muito. Eu disse de forma reservada e eu quero dizer de forma pública que você é uma pessoa muito correta, íntegra, que tem lado, que tem posição, que joga dentro do conjunto, dentro de time”, disse.





Confiança na vitória

O prefeito reafirmou confiança em uma vitória expressiva nas eleições estaduais. “Não tenho nenhuma dúvida, e podem anotar, que nós teremos uma eleição vitoriosa, que vai demarcar um campo político no Estado de Pernambuco”, frisou.





Aliança nacional e cenário político

O pré-candidato reafirmou o compromisso do PSB com Lula e relembrou a aliança firmada em 2022, que contou com a participação de Geraldo Alckmin:

“Eu fiz questão de dizer, no dia em que eu assumi a presidência nacional do PSB, estava na presença do presidente Lula, e o primeiro ato que eu fiz questão de fazer com o presidente nacional do nosso partido foi reafirmar que o Brasil precisa confirmar a aliança do PSB e do PT”

“Não importa composição de governo, discussões entre lideranças, posições divergentes, mas na vida tem muita coisa que é inegociável”

João Campos também mencionou o cenário internacional e possíveis influências externas no processo eleitoral:

“Todos sabem do momento importante da vida nacional, da interferência que essa eleição pode sofrer de potências estrangeiras e que isso não é brincadeira”