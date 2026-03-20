João Campos lança pré-candidatura ao governo de PE

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), oficializou nesta sexta-feira (20) sua pré-candidatura ao governo de Pernambuco, dando início à articulação política para as eleições de 2026. O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no bairro do Pina, na Zona Sul da capital pernambucana, com a apresentação da chapa que deve disputar o pleito.

Segundo o G1, o candidato a vice será Carlos Costa, do Republicanos, irmão do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A composição também inclui as pré-candidaturas ao Senado de Humberto Costa (PT), que busca a reeleição, e da ex-deputada federal Marília Arraes, recém-filiada ao PDT.

Discurso e estratégia de campanha

Durante o lançamento, João Campos afirmou que pretende percorrer diferentes regiões do estado para dialogar diretamente com a população e construir uma base política ampla.

“Vou nos vilarejos, nos distritos, na zona rural, nas pequenas cidades e nas grandes cidades, fazer o debate olho no olho, apresentar o que há de melhor para o nosso estado e, principalmente, saber ouvir. Saber ouvir as pessoas, construir uma frente ampla, poder fazer o que a gente faz aqui em Recife”, afirmou.

O pré-candidato também relembrou a trajetória do pai, o ex-governador Eduardo Campos, e destacou o objetivo de retomar um período de alinhamento político com o governo federal.

“A gente viu o tempo que Lula e Eduardo cuidaram de Pernambuco e do Brasil e a gente vai reinaugurar esse tempo. A gente vai poder mostrar ao povo que não adianta você ter briga política, você ter uma construção de perseguição a adversários, de carregar ódio no corpo. Eu estou feliz, estou cheio de esperança e estou muito orgulhoso”, declarou.

Composição da chapa e articulações políticas

A definição da chapa ocorreu após meses de negociações e especulações envolvendo lideranças políticas do estado. Entre os nomes cotados para a disputa ao Senado estavam o próprio Silvio Costa Filho e o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), que também manteve diálogo com a governadora Raquel Lyra (PSD), pré-candidata à reeleição.

O evento contou com a presença de figuras importantes do cenário político, como os ministros Silvio Costa Filho e Wolney Queiroz, da Previdência Social, além da senadora Teresa Leitão (PT).

Por outro lado, o senador Humberto Costa não participou do lançamento por cumprir agenda no Sertão de Pernambuco, onde visitou municípios da região. O presidente estadual do PT, Carlos Veras, também não esteve presente.