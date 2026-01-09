Recompensa, criança encontrada e outras sem paradeiro: mistério no Maranhão segue sem respostas

247 - O desaparecimento de duas crianças na zona rural de Bacabal, no interior do Maranhão, mobiliza autoridades, moradores e familiares desde o último fim de semana. Nesta sexta-feira (9), o prefeito Roberto Costa anunciou o pagamento de uma recompensa de R$ 20 mil por informações que levem ao paradeiro dos irmãos Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, que seguem desaparecidos.

A informação é do portal Metrópoles. As crianças desapareceram no último domingo (4), na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos, depois de saírem de casa para brincar, por volta das 15h. Desde então, não houve mais notícias confirmadas sobre o paradeiro dos irmãos.Um terceiro menor, Anderson Kauan, de 8 anos, primo das crianças, também havia desaparecido no mesmo dia. Ele foi encontrado com vida na quarta-feira (7), o que renovou as esperanças de familiares e das equipes de resgate quanto à localização de Isabelle e Michael.

O anúncio da recompensa foi feito pelo prefeito por meio das redes sociais, em um apelo público por informações. “Precisamos de informações, estamos em um momento crucial e cada minuto pode garantir a vida das crianças”, afirmou Roberto Costa. Em seguida, reforçou: “Estou, pessoalmente, oferecendo uma recompensa de R$ 20 mil por informações concretas que levem ao paradeiro das crianças”.

Segundo a prefeitura, qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelo telefone 181 ou diretamente à coordenação da força-tarefa de buscas montada no município. As autoridades destacam que dados aparentemente simples podem ser decisivos para o avanço das investigações.

O caso ganhou grande repercussão em Bacabal e em todo o estado. Desde o desaparecimento, uma força-tarefa reúne moradores, familiares, além de equipes do Corpo de Bombeiros, das polícias Militar e Civil e do Centro Tático Aéreo (CTA), que atuam de forma integrada na região.As buscas contam com o apoio de helicópteros, cães farejadores e varreduras terrestres em áreas de mata, rios e comunidades próximas. Nesta sexta-feira, os trabalhos chegaram ao sexto dia consecutivo, em um esforço contínuo para localizar as crianças.

O desaparecimento segue sendo tratado como prioridade pelas autoridades locais, enquanto a população acompanha com apreensão o desfecho do caso, marcado por mistério, mobilização coletiva e crescente pressão por respostas.